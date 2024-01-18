İsrail saldırısında öldü: Netanyahu hükümetinin talimatıyla mezar taşı kaldırıldı

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gazze'de öldüğü açıklanan ancak ailesinin ölümünden İsrail ordusunu sorumlu tuttuğu İsrailli esir askerin annesi, oğlunun mezarına konulan ve hükümeti suçlayan mezar taşının Savunma Bakanlığı tarafından kaldırıldığını açıkladı.
Netanyahu'yu rahatsız eden mezar taşı: Terk edildi ve kurban edildi
İsrail ordusu esir olan oğlunu öldürdü: Kasıtlı cinayet var
İsrailli esir asker Sherman'ın cesedi, 14 Aralık 2023'te Cibaliye'deki bir Hamas tünelinden İsrail ordusunca çıkarılmıştı.
Anne Maya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında İsrail ordusunu oğlunu öldürmekle suçlamıştı.