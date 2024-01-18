İsrail saldırısında öldü: Netanyahu hükümetinin talimatıyla mezar taşı kaldırıldı

Terör devleti İsrail, Gazze'deki soykırım saldırılarını sürdürürken Hamas'ın elinde tuttuğu rehineleri öldürmeye de devam ediyor. Daha önce de Filistinli direniş güçlerinin elindeki bazı esirlerin İsrail tarafından öldürüldüğünü duyuran Kassam Tugayları, yaptığı yeni açıklamada elinde tuttuğu esirlerden üçünün daha İsrail tarafından öldürüldüğünü duyurdu.