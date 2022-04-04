İsrail Savunma Bakanı'ndan Dışişleri Bakanı Lapid'in Şam Kapısı'nı gezmesini eleştiri: İnsanları galeyana getirmeyelim

Gantz, yaptığı açıklamada "Pek çok kişi pek çok yerde gezinti yapmak istiyor ama gezintiye çıkmadan önce düşünmek iyi olur." dedi.

Lapid'in, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev'in de aralarında bulunduğu İsrailli yetkililerle Şam Kapısı'nda gezmesinin meşru olduğunu iddia eden Gantz, "Yine de istikrarı sarsacak ve Filistinlileri galeyana getirecek eylemlerde bulunmayalım. Ramazan hassas bir dönem." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 3 Nisan'da beraberindeki İsrailli yetkililerle Şam Kapısı bölgesinde gezmişti. Lapid burada, "hükümetin Yahudi bayramlarında yerleşimcileri korumak için 8 bin polis konuşlandırmaya karar verdiği" yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Bunun akabinde bölgede çıkan olaylarda İsrail polisi 19 Filistinliyi yaralamış, 10'unu göz altına almıştı.

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OYNAT 00:30 İşgalci İsrail güçleri gözaltına aldığı esnada Filistinli gencin boynuna diziyle çöktü İşgal altındaki Doğu Kudüs'te trenden inen Filistinli genç, işgalci güçler tarafından darp edildikten sonra gözaltına alındı.



İsrail güvenlik görevlisi, Filistinli genci gözaltına alırken boynuna diz çöktü.



Nefes almakta zorlanan gencin görüntüsü kameraya yansıdı.

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