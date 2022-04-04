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Dünya İsrail Savunma Bakanından Dışişleri Bakanı Lapidin Şam Kapısını gezmesini eleştiri İnsanları galeyana getirmeyelim
ORTADOĞU

İsrail Savunma Bakanı'ndan Dışişleri Bakanı Lapid'in Şam Kapısı'nı gezmesini eleştiri: İnsanları galeyana getirmeyelim

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesinin ana girişi olan Bab el-Amud (Şam Kapısı) kapısına gelerek burada gezmesini, Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışmalara sebep olduğu için eleştirdi.

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Haber Merkezi AA
İsrail Savunma Bakanından Dışişleri Bakanı Lapidin Şam Kapısını gezmesini eleştiri: İnsanları galeyana getirmeyelim
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz

Gantz, yaptığı açıklamada "Pek çok kişi pek çok yerde gezinti yapmak istiyor ama gezintiye çıkmadan önce düşünmek iyi olur." dedi.

Lapid'in, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev'in de aralarında bulunduğu İsrailli yetkililerle Şam Kapısı'nda gezmesinin meşru olduğunu iddia eden Gantz, "Yine de istikrarı sarsacak ve Filistinlileri galeyana getirecek eylemlerde bulunmayalım. Ramazan hassas bir dönem." ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, 3 Nisan'da beraberindeki İsrailli yetkililerle Şam Kapısı bölgesinde gezmişti. Lapid burada, "hükümetin Yahudi bayramlarında yerleşimcileri korumak için 8 bin polis konuşlandırmaya karar verdiği" yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Bunun akabinde bölgede çıkan olaylarda İsrail polisi 19 Filistinliyi yaralamış, 10'unu göz altına almıştı.

İşgalci İsrail güçleri gözaltına aldığı esnada Filistinli gencin boynuna diziyle çöktü
OYNAT 00:30
İşgalci İsrail güçleri gözaltına aldığı esnada Filistinli gencin boynuna diziyle çöktü
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te trenden inen Filistinli genç, işgalci güçler tarafından darp edildikten sonra gözaltına alındı.

İsrail güvenlik görevlisi, Filistinli genci gözaltına alırken boynuna diz çöktü.

Nefes almakta zorlanan gencin görüntüsü kameraya yansıdı.

İşgalci İsrail polisi ramazan dinlemiyor: Kudüs'te toplanan Filistinlilere saldırdılar
FOTOĞRAF 9
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İftar vaktinin ardından binlerce Filistinli, Eski Şehir'in sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde toplandı. İşgalci İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, Şam Kapısı bölgesindeki olaylarda \"polise yabancı madde atma, kamu düzenini bozma ve kışkırtma\" gibi suçlamalarla 3 Filistinli gözaltına alındı.
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İşgal polisi, açıklamasında görüntü kayıtlarının incelenmesi sonucunda gözaltına alınan kişilerin artabileceği mesajını verdi. Açıklamanın ardından işgal polisinin iki kişiyi daha gözaltına aldığı görüldü.
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Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, işgalci İsrail polisinin müdahalesinde çoğu darbedilerek 19 Filistinli yaralandı, dördü hastaneye kaldırıldı.
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Bazı Filistinliler ve işgal polisi arasında sözlü sataşmalar ve arbede yaşandı. İsrail polisi, Filistinlilere copla müdahale etti. Polisin bulunduğu noktalara zaman zaman plastik şişe gibi yabancı maddeler atıldı.
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Filistinli göstericilerin arasına gizlenen ve \"mustaribin\" olarak bilinen sivil giyimli işgalci İsrail kuvvetleri bazı Filistinlileri gözaltına alırken, polis ses bombası kullandı. İşgal polisine bağlı atlı birlikler de Eski Şehir surları çevresinde Filistinlileri alandan uzaklaştırmak için kullanıldı.
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Tel Aviv yönetimi İsrail içinde ve işgal altındaki Filistin topraklarında artan saldırıların ardından \"Dalgakıran\" adını verdiği bir operasyon başlatarak onlarca Filistinliyi gözaltına alırken, baskınlar sırasında biri çocuk 3 Filistinli de İsrail güçlerince öldürülmüştü.
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesi, özellikle Şam Kapısı'nda işgal polisinin geçen yıl ramazan ayındaki uygulamaları, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması karşısındaki tepkiyle birleşmişti.
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<br>İşgalci İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya akşam saatlerinde müdahale etmesiyle, Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında toplumsal olaylar patlak vermiş, artan gerginlik, İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla sonuçlanmış ve dünya gündemine gelmişti.
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İşgalci İsrail polisi ramazan dinlemiyor: Kudüs'te toplanan Filistinlilere saldırdılar
İşgalci İsrail polisi, Kudüs'ün Eski Şehir'deki sembolik girişi Şam Kapısı çevresinde toplanan Filistinlilere saldırdı. Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, işgal polisinin saldırısında çoğu darbedilerek 19 Filistinli yaralandı, dördü hastaneye kaldırıldı.
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