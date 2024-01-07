Terör devleti İsrail’in Gazze’yi işgal etme amacıyla yürüttüğü soykırım ve tehcir politikalarına bir yenisi daha eklendi. Şu ana kadar 22 binden fazla Filisitinliyi acımasızca katleden İsrail güçlerinin, bölgedeki 2,3 milyon Gazzeliyi Ruanda ve Çad’a göndermek üzere görüşmeler yaptığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Gazze arasında oluşturulacak deniz koridoru vasıtasıyla Gazzelilerin bölgeden gemilerle çıkarılmasının planlandığı konuşulmuştu. Diğer bir iddiada ise İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze’deki Filistinlilerin göç ettirilmesi için Afrika ülkesi Kongo ile gizli görüşmeler yaptığını duyurmuştu. Savaşın ilk aylarında İsrail Gazzelileri Mısır’ın Sina Yarımadası’na göçe zorlayarak Gazze’yi tamamen boşaltmak amacında olduğu, bu plana Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi’nin karşı koyduğu iddia edilmişti.

ANLAŞMAYA VARMIŞLAR

İsrail’in Zman Yisrael adlı haber sitesinin haberinde, İsrailli yetkililerin Ruanda ve Çad ile kurduğu temaslarda “temel anlaşmaya varıldığı” iddia edildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad tarafından Ruanda ve Çad ile görüşmelerin başlatıldığı, diğer ülkelerin Gazze’den göç ettirilecek Filistinlileri kabul etmek istemediği kaydedildi. Haberde, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, “Bu görüşmeleri artırmalıyız, ancak dünyanın tepkileri konusunda dikkati olmalıyız ve bunun bir gönüllü göç değil transfer olarak değerlendirileceğinden çekiniyoruz” ifadelerini kullandı.

PARA İLE KANDIRMAYA ÇALIŞACAK

Gazze’yi terk etmek isteyen ailelere “cömert bir maddi yardım” verilmesi, aynı şekilde Filistinlileri kabul eden ülkelere de “askeri yardım dahil kapsamlı yardımın” planlandığı kaydedildi. Likud Partisi Üyesi İsrailli Milletvekili Danny Danon, 15 Aralık’ta Newsweek dergisinde, “Gazzelilere ‘gönüllü göç’ imkanının sunulmasını” da içeren 5 maddelik bir sözde plan yayımladığını bildirmişti. Danon, yazıda, Filistinlilere “Nazi” benzetmesi de yapmıştı. İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, Gazze Kasabı lakaplı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık’ta Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Gazze’deki Filistinlilere ilişkin, “Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

KNESSET’İN GÜNDEMİ GÖÇ

Savaş devam ederken, Netanyahu hükümetinin tüm üyeleri, sürgün planına yönelik çalışmalar yütüyor. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 1 Ocak’ta X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, “Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var.” ifadelerini kullanmıştı. Lideri olduğu Dini Siyonizm Partisi’nin İsrail meclisindeki (Knesset) haftalık toplantısında konuşan İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise “Gazze sakinlerinin mültecileri almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçünün teşvik edilmesini” önermişti.

KONGO DA DİĞER SEÇENEK

İsrail basını, geçtiğimiz günlerde Netanyahu hükümetinin Gazze’deki Filistinlileri sürmek için Kongo ile gizli görüşmeler yürüttüğünü yazmıştı. Kongo’nun Gazzelileri almaya istekli olduğu ileri sürülmüştü. Savaşın başladığı haftalarda ise Netanyahu hükümetinin 2 milyon Filistinliyi Sina Çölü’ne sürmek için bir yol haritası hazıladığı ortaya çıkmıştı. Plan Mısır tarafından kabul görmemişti.

GKRY KORİDORU İLE ÇIKARILACAKLAR

Gazze’ye yapılacak yardımların koordinasyonu için açılacağı söylenen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)-Gazze arasında açılacak deniz koridorunun İsrail-GKRY koordinasyonunda Gazzelilerin göç etmesi için açılmış olabileceği öne sürülmüştü. Filistin hükümeti, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki’yi, deniz koridoruyla ilgili ayrıntıları araştırmakla görevlendirdiğini duyurmuştu. İsrail’in GKRY’den gelen gemilerle Gazzelileri bölgeden çıkarmayı hedeflediği düşünülüyor.

Catherine Colonna

“Gazze’nin geleceğini belirlemek İsrail’e düşmez”

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, “Filistin toprağı olan Gazze’nin geleceğini belirlemek İsrail’e düşmez. Uluslararası hukuk ilkesine geri dönülmeli” ifadelerini kullandı. CNN’e konuşan Colonna, İsrailli siyasiler ve yetkililerin son günlerde üst üste yaptıkları Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması yönündeki açıklamalarını, “sorumsuzca” olarak nitelendirdi. Colonna, bu tarz söylemlerin tarafları “çözümden uzaklaştırdığını” belirtti. İki devletli çözüme yönelik desteğinin altını çizen Colonna, “Gazze, gelecekteki Filistin devletinin bir parçası olmak isteyen Filistin toprağıdır. Uygulanabilir tek seçenek olan iki devletli çözümü destekliyoruz” ifadelerini kullandı.







