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Dünya İsrail Suriyenin başkenti Şama hava saldırısı düzenledi
ORTADOĞU

İsrail Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Askeri kaynaklara göre, yerel saatle 23.02'de Şam'ın batı kırsalındaki rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği açıklandı.

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Haber Merkezi AA
İsrail Suriyenin başkenti Şama hava saldırısı düzenledi
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Haberde, "Hava savunma sistemleri düşman füzelerin bazılarını düşürdü. Yapılan saldırıda sadece maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Başkent Şam ve kırsalında, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

Esed rejimi, İsrail'in 9 Nisan'da Hama iline, 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak şehit etti
OYNAT 00:41
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi vurarak şehit etti
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'ta İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çıkan olaylarda 34 yaşındaki Muhammed Hassan Assaf'a İsrail askerlerince ateş açıldı. Başından ve göğüs bölgesinden vurulan Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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