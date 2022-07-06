Dünya İsrail Türkiyedeki ticari ataşeliğini yeniden açıyor
ORTADOĞU

İsrail Türkiye’deki ticari ataşeliğini yeniden açıyor

İsrail Türkiye arasında iyileşen ilişkiler sonrası ekonomi alanında yeni adımlar atılıyor. İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbibai, Türkiye’deki İsrail ticari ataşeliğini yeniden açacaklarını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
İsrail Türkiye’deki ticari ataşeliğini yeniden açıyor
Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Barbibai, Bakanlığın Türkiye’deki ticari ataşeliğini 1 Ağustos’tan itibaren yeniden açacaklarını belirtti.

Barbibai, "Ticari ataşelik, İsrail'in Türkiye ile ekonomik ilişkileri derinleştirme kararlılığını yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrailli Bakan, "on yıldan uzun süre sonra iki ülke arasında ortak bir ekonomik konferansı da yakında hayata geçirmeyi amaçladıklarını" ifade etti.

Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı Dış Ticaret İdaresi Başkanı Ohad Cohen’in ifadelerine de yer verilen açıklamada, Cohen şunları kaydetti:

"Türkiye, İsrail'in dış ticareti için önemli bir ekonomi. Bugün Türkiye'ye yoğun bir ihracat var ve bunun genişleme potansiyeli bulunuyor. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmaları var. İş birliğinin doğasında var olan bu potansiyel iki ülkenin de yararınadır."

Bakanlık açıklamasında, ayrıca İstanbul'daki ticari ataşelerin yeniden faaliyete geçmesinin, halihazırda Türkiye pazarına ihracat yapan yaklaşık 1540 İsrailli şirketi etkileyeceği ve ticari faaliyetlerini güçlendirmeye yardımcı olacağına dikkat çekildi.

  • Açıklamada, Türkiye’nin İsrail’in dördüncü en önemli ticaret ortağı olduğuna işaret edildi.

İsrail ve Türkiye, 1997'de serbest ticaret anlaşması imzalamıştı.

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