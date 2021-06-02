Dünya İsrail UCMde yargılansın Avrupada 50 üst düzey siyasiden destek
ORTADOĞU AVRUPA

İsrail UCM’de yargılansın: Avrupa'da 50 üst düzey siyasiden destek

Avrupa’da 50’den fazla üst düzey siyasetçi, İsrail’in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarına yönelik soruşturma başlatan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne desteklerini açıkladı. Eski Fransa, Norveç, İrlanda, İsveç ve İtalya başbakanlarının da imzası bulunan mektupta, UCM’yi hedef alan mesnetsiz antisemitizm eleştirilerinin soruşturmaya mani olamayacağı belirtildi.

Dış Haberler Yeni Şafak
​İsrail UCM’de yargılansın: Avrupada 50 üst düzey siyasiden destek
Mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun UCM’yi “antisemitizm” suçlamasıyla hedef alması eleştirildi.

Avrupa’da önemli mevkilerde görev yapmış, içlerinde eski başbakanların, dışişleri bakanlarının ve parti liderlerinin de bulunduğu 50’yi aşkın siyasetçi, imzaladıkları bir mektupla, terör devleti İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarından ötürü Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) açtığı soruşturmaya tam desteklerini ilan etti. The Guardian gazetesinin haberine göre, Avrupalı siyasiler, “Mahkemenin, işgal altındaki Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili yürüttüğü soruşturmada, asılsız antisemitizm suçlamaları ile kamuoyunda algı oluşturmaya çalışanların eylemleri yersiz ve derinden endişe vericidir” ifadesiyle mahkemeye müdahalede bulunmaya çalışan siyasiler ve devletleri eleştirdi.

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MESNETSİZ ANTİSEMİTİZM İDDİALARI

  • Mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun UCM’yi “antisemitizm” suçlamasıyla hedef alması eleştirildi. “Mahkemenin, işgal altındaki Filistin topraklarında işlendiği iddia edilen suçlarla ilgili yürüttüğü davada, mesnetsiz antisemitizm suçlamaları ile kamuoyunda algı oluşturmaya çalışanların eylemleri yersiz ve derinden endişe vericidir” ifadeleriyle soruşturmanın “antisemitizm” yaftasıyla karalanmak istenmesine karşı çıkıldı. Mektupta, UCM’yi, çalışanlarını ve mahkemeyle iş birliği yapan sivil toplum kuruluşlarını artarak hedef alan saldırılar da kınandı.

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MAHKEMEYE MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ

İmzacı siyasiler, İngiltere başbakanı Boris Johnson’ın, İsrail’İn Muhafazakar Dostları isimli kuruluşa yazdığı mektupta kullandığı “UCM’nin İsrail’i soruşturma yetkisi yoktur” sözlerini de eleştirdi. Bürokratlar, “Küresel olarak adaleti teşvik etme ve koruma konusunda ciddiysek, mahkemeyi itibarsızlaştırma ve çalışmasını engelleme girişimlerine müsamaha göstermemeliyiz” sözleriyle UCM’ye sahip çıktı.

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ESKİ BAŞBAKANLAR İMZALADI

  • Bildiriye Avrupa’nın siyasi yelpazesinden pek çok isim destek verirken, imzalayanlar arasında eski Fransa başbakanı Jean-Marc Ayrault, eski Norveç başbakanı Gro Harlem Brundtland, eski İrlanda başbakanı John Bruton, eski İsveç başbakanı Ingvar Carlsson ve eski İtalya başbakanı Massimo d’Alema gibi tanıdık simalar da bulunuyor. Bunun yanı sıra Eski NATO Genel Sekreteri Javier Solana, eski İngiltere Liberal Demokrat Parti Lideri ve parlamento üyesi Sir Menzies Campbell, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Ben Bradshaw gibi isimler de dikkat çekiyor.
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