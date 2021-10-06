Dünya İsrail zulmü bitmiyor İkisi çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldılar
ORTADOĞU

İsrail zulmü bitmiyor: İkisi çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldılar

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ikisi çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
İsrail zulmü bitmiyor: İkisi çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldılar
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Baskınlarda Batı Şeria'da 10, Doğu Kudüs'te de 10 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında 13 ve 16 yaşlarında iki Filistinli çocuğun da olduğu aktarıldı.

  • İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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