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Dünya İsrailde alışveriş merkezleri ve pazarlar açılıyor
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İsrail’de alışveriş merkezleri ve pazarlar açılıyor

İsrail’de yeni tip koronavirüs nedeniyle kapatılan alışveriş merkezleri ve pazarların 7 Mayıs Perşembe günü açılmasına karar verildi.

Haber Merkezi AA
FOTOĞRAF: ARŞİV
FOTOĞRAF: ARŞİV

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin atılacak adımları açıkladı.

  • Netanyahu, zorunlu nedenler dışında İsraillilerin evlerinden 100 metreden fazla uzaklaşmayasağının kaldırıldığını duyurdu.

Alışveriş merkezleri ve pazarların 7 Mayıs'ta, kreşlerin ise 10 Mayıs Pazar günü açılacağını dile getiren Netanyahu, Kovid-19 ile mücadeledeki iyileşmenin devam etmesi durumunda, 14 Haziran’da her türlü toplantının serbest bırakılacağını sözlerine ekledi.

  • Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de Kovid-19 nedeniyle 234 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 16 bin 237 oldu.

İsrail’de dün, 1. ve 2. sınıfların yanı sıra 11. ve 12. sınıflarda eğitime başlanmıştı.

İsrail'de binlerce kişi sosyal mesafeye uyarak Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi
OYNAT 00:33
İsrail'de binlerce kişi sosyal mesafeye uyarak Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi
İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Rabin Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen hakkında yolsuzluk davası açılması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak için 2 metre arayla meydanda yerlerini aldı.


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