Dünya İsrailde artan gerginlik nedeniyle Gazzeye yakın bölgelerdeki okullarda eğitime ara verildi
ORTADOĞU

İsrail'de artan gerginlik nedeniyle Gazze'ye yakın bölgelerdeki okullarda eğitime ara verildi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yapılan durum değerlendirmesinin ardından Gazze sınırına yakın bölgelerde tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu ve okullarda eğitime ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Okullarda eğitime geçici olarak ara verildi.
Okullarda eğitime geçici olarak ara verildi.

İsrail'de, artan gerginlik nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yakın bölgelerdeki okullarda eğitime ara verildi, tren seferleri askıya alındı

  • Açıklamada ayrıca, Gazze'ye yakın bazı yolların trafiğe kapatıldığı ve Aşkelon, Siderot, Netivot kentlerindeki kapalı alanlarda 300'den fazla kişinin katılacağı toplantıların iptal edilmesi uyarısı yapıldığı aktarıldı.

İsrail askerleri dün sabah Gazze sınırında "patlayıcı madde" yerleştirdikleri gerekçesiyle 2 Filistinliye ateş açmış, saldırıda Filistinlilerden biri hayatını kaybetmiş diğeri ise yaralanmıştı.

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Ne olmuştu?

Bölgede bulunan Filistinliler, hayatını kaybeden kişinin naaşını almak istemiş ancak İsrail askerleri gruba ateş açarak engel olmuştu. İsrail ordusuna ait bir buldozer, ölen Filistinlinin cesedini yerlerde sürükledikten sonra kepçeyle alarak bölgeden uzaklaşmıştı.

Bunun ardından dün akşam saatlerinde Gazze'den İsrail tarafına 21 roket atılmış, bunların büyük bölümü İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi tarafından imha edilmişti.

İsrail ordusu, atılan roketleri gerekçe göstererek Gazze ve Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında Filistin İslami Cihad Hareketi'ne ait olduğu söylenen bazı hedeflere hava saldırısı düzenlemişti.

Şam'daki saldırılarda İslami Cihad üyesi 2 kişi ölürken, Gazze'de ise 4 kişi yaralanmıştı.

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