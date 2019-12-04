Dünya İsrailde aşırı sağcılar Mescid-i Aksaya baskın yaptı
ORTADOĞU

İsrail'de aşırı sağcılar Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı

İsrail polisinin eşlik ettiği 60 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

Haber Merkezi AA
İsrail'de aşırı sağcılar polis gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.
İsrail'de aşırı sağcılar polis gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 60 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

  • Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar; İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

"Müslümanların kutsal mabedine giriyor"

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

  • İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.

Müslümanların ilk kıblesi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

  • Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Aksa'nın hürmetini postallarıyla çiğnediler
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Aksa'nın hürmetini postallarıyla çiğnediler
Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'ne postallarıyla giren İsrail polisi, içeride bulunan Müslümanlara ses ve gaz bombasıyla müdahale etti. Haremi Şerif'e baskın düzenleyen işgalci İsrail güçleri çok sayıda kişiyi yaraladı.
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