İsrail'de hükümeti Araplar belirleyebilir: Nüfusun yüzde 20'sini Filistinliler oluşturuyor

İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste (Ra’am) lideri Mansur Abbas, 1 Kasım’daki erken genel seçimlerde Filistinlilere sandığa gitme çağrısı yaparak, Arap seçmenlerin yüksek katılım göstermesi halinde ülkedeki başbakanın kimliğini belirleyebileceğini söyledi. İsrail 1 Kasım’da son 4 yılda beşinci defa sandığa gidecek. Tek bir milletvekilinin tüm dengeleri değiştirdiği İsrail seçim sisteminde, Arap nüfusun oyu kritik önemde. İsrail İstatistik Dairesi verilerine göre, 2020’nin sonunda İsrail nüfusunun 6,9 milyonu Yahudi, 1,9 milyonu Araplardan oluşuyor.

TAMAMLAYICI PARÇA

Seçim yarışı, ülkede 15 yıl başbakanlık yapmış Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu ve sağ müttefikleri, bunun karşısında sağ, merkez, merkez sol ve Arap partilerin “Netanyahu karşıtı bloku” arasında yaşanacak.

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Anketler, Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu blokunun 59-60 milletvekilinde kaldığını ve 120 sandalyeli Mecliste 61 milletvekili çıkartarak iktidara gelmesinin zor olduğunu gösteriyor. İsrail vatandaşı Filistinli Milletvekili Mansur Abbas, liderliğini yaptığı Ra’am Partisi ile 2021’deki seçimlerde mecliste dört sandalye kazanmayı başardı. Abbas, mevcut Başbakan Yair Lapid ve bir önceki Başbakan Naftali Bennett liderliğinde Haziran 2021’de kurulan 8 ayrı partinin bir araya geldiği koalisyonun “tamamlayıcı parçası” oldu.

DÜŞÜK KATILIM ENDİŞESİ

Anketler, Birleşik Liste, Ortak Liste ve Tecemmu; üç partinin de 4’er milletvekili çıkarabileceğine işaret ediyor. İsrail seçmeninin beşte birini oluşturan Filistinlilerin bu yıl sandıklara düşük oranda katılım göstereceğine anketler ve basın sıkça yer veriyor. İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandığa gitmemesi halinde bazı Arap partileri barajın altında kalma riski taşıyor.

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KARAR VERECEK ARAP SEÇMEN

“Eğer Arap seçmen, hakkını kullanır, sandığa giderse yeni başbakanın kimliğini belirleyebilir. Fiiliyatta, İsrail’de Birleşik Liste’nin desteği olmadan bir hükümet kurulamaz. Biz bu durumu yinelemek, güçlendirmek ve yeni dönemde etkimizi artırmak istiyoruz” diyen Abbas, “İşler, Netanyahu, Lapid ya da (Savunma Bakanı Benny) Gantz’a bağlı değil, karar verecek olan Arap seçmen. Eğer ki sandığa gider büyük bir katılım gösterirse bu seçimlerde kaderini belirler. Sandığa gitmez ve evde kalırsa da seçimler aşırı sağın lehine tamamlanır” değerlendirmesini yaptı.

NETANYAHU İLE OLASILIK ÇOK DÜŞÜK

Netanyahu ile koalisyon olasılığını “çok düşük” olarak niteleyen Abbas, Yair Lapid liderliğindeki koalisyonun parçası olduklarını ve bir yıl öncekine benzer şekilde bir hükümet kurarak yola devam etmek istediklerini vurguladı.

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