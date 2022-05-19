Dünya İsrailde koalisyon hükümetinden Filistinli bir milletvekili istifa etti
ORTADOĞU

İsrail'de koalisyon hükümetinden Filistinli bir milletvekili istifa etti

İsrail'de koalisyon ortağı Meretz Partisi'nin Filistinli kadın milletvekili Gayda Rinavi Zuabi, "Mescid-i Aksa'daki şiddet, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki manzaralar ve hükümetin sağ politikalarını" gerekçe göstererek koalisyondan istifa ettiğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrailde koalisyon hükümetinden Filistinli bir milletvekili istifa etti
Arşiv.

İsrail vatandaşı olan Zuabi, yaptığı yazılı açıklamayla koalisyon hükümetinden istifa ettiğini duyurdu.

Zuabi, istifa mektubunda, Mescid-i Aksa'daki şiddet ve Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki manzaraların kendisini "ahlaki bir karar almaya" zorladığını belirtti.

Koalisyona Arap ve Yahudilerin bir arada çalışarak eşitlik ve saygı çerçevesinde yeni bir yol çizebilmesi ümidiyle katıldığını aktaran Zuabi, koalisyon liderlerinin sağ siyaseti parlatmayı, "şahince, katı ve sağ pozisyonlar" almayı tercih ettiğini ve "Arap toplumunu kandıran bir koalisyonun parçası olmayacağını" paylaştı.

Yedioth Ahranoth gazetesi, Zuabi'nin üyesi olduğu Meretz Partisi'nin lideri Nitzan Horowitz'i bilgilendirmeden Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'e istifa mektubunu gönderdiğini yazdı.

İktidar, Meclis'te muhalefetin altına düştü

Milletvekili Zuabi'nin istifasıyla, mecliste 60-60 milletvekiliyle eşit sayıdaki koalisyon hükümetinin Meclis'te muhalefet karşısındaki oy sayısı 59-60 koalisyonun aleyhine döndü.

İsrail basını, Zuabi'nin istifasıyla koalisyon hükümetinin düşmesi ve ülkenin 40 ayda beşinci defa seçime gitmesi riskinin arttığını yazdı.

İsrail'de mevcut koalisyon hükümeti sekiz partinin bir araya gelmesiyle 61 milletvekilinin güvenoyuyla Haziran 2021'de kurulmuştu.

İsrail Başbakanı Naftali Benett'in liderlik yaptığı sağdaki Yamina Partisi'nden milletvekili Idit Silman, geçen ay "yeterince sağ siyaset izlemediği" gerekçesiyle koalisyondan istifa etmişti.

Kudüs'teki Fransız Hastanesi: İsrail polisi doğrudan Filistinli gazetecinin tabutuna saldırdı
DÜNYA
Kudüs'teki Fransız Hastanesi: İsrail polisi doğrudan Filistinli gazetecinin tabutuna saldırdı

Tel Aviv’deki siyasi kaosun kurbanı Filistinliler: Altı başlıkta İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları
ÖZEL
Tel Aviv’deki siyasi kaosun kurbanı Filistinliler: Altı başlıkta İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları
Storylere kısıtlama yolda

Story'lere kısıtlama yolda

​Milyonlarca Instagram kullanıcısını üzecek haber.
Görenler şaşkına döndü

Görenler şaşkına döndü

​Mayıs ayında kar sürprizi
PKK Türk güvenlik güçlerine saldırıda NATO üyeliği isteyen İsveçin ürettiği AT-4ü kullanıyor

​Türkiye yine imzasını attı: Sıfırdan tasarlanıp üretildi.

Üç bölgede 19 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunu değerlendirdi.

Mavi Vatan'da Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki gözü.
Anadolu'da eşi benzeri yok

Anadolu'da eşi benzeri yok

Az bilinen farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Her anını kaydetti: Sosyal medya genç adamı konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.