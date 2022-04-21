İsrail'de önemli kurumların web siteleri siber saldırıya uğradı

Saldırıya uğrayan siteler arasında Ulaştırma Bakanlığına bağlı Havaalanları Kurumunun yanı sıra, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ve Kanal 9'un yer aldığı ifade edildi.
Havaalanları Kurumunun saldırı sonucu yerel saatle 21.00'de hizmet dışı kaldığı ifade edildi. Kurumun işletim sistemlerinin saldırıya uğramadığı bilgisine yer verildi.
Saldırıyı, kendilerine "ALtahrea Team" adını veren İran destekçisi Iraklı Şii bir grubun gerçekleştirdiği iddia edildi.
Saldırının, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastına misilleme olarak gerçekleştirildiği aktarıldı.
ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti.
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İşgal altındaki Kudüs’te İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği saldırılar sonrası Mescid-i Aksa’nın Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatıldığı öne sürüldü.
İsrail basınında yer alan haberlerde, Mescid-i Aksa’nın Ramazan ayı sonuna kadar Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatılacağı ifade edilerek, söz konusu yasağın cuma gününde kadar yürürlüğe gireceği belirtildi.
Haberlerde, Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya yaklaşık 2 hafta sonra Ramazan Bayramı’nın ardından girişlerine yeniden izin verileceği aktarıldı. Haberde, polisin her yıl Ramazan ayının son birkaç günü Mescid-i Aksa’ya gayrimüslimlerin ziyaretine kapattığı hatırlatılarak, söz konusu kısıtlamanın süresinin yıldan yıla değiştiği aktarıldı.
Uzmanlar, söz konusu kısıtlamanın son günlerde yükselen gerilimi düşürmek amacıyla alındığını öne sürerken, aşırı sağcıların bu durumu öfkeyle karşılayacağını aktardı.
Bazı sağcılar ise yasağı, İsrail hükümetinin düşmana boyun eğmesi olarak yorumlarken, bazıları ise bu hareketin hükümetin zayıflığını gösterdiğini ifade etti.
\"İSRAİL BAŞBAKANI BEYAZ BAYRAK KALDIRDI\"<br><br>İsrail parlamentosundan milletvekili sağcı Itamar Ben-Gvir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, \"Tapınak Dağı’nın kapatıldığı haberi doğruysa Başbakan Naftali Bennett bu gece beyaz bayrak kaldırdı\" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu karar açıklanmadan önce İsrail Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarının İslam aleminde haklı tepkilere neden olduğunu belirtmişti.
Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam aleminde haklı tepkilere neden olmaktadır. Bu hassas dönemde Mescid-i Aksa’nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin zaruretini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Herkesin bu mübarek mekanın ve günlerin maneviyatı ve kutsiyetini korumak için azami gayret göstermesi çağrımı yineliyorum. Türkiye olarak her halükarda barış ve huzurun temini yönünde çalışmaya devam edeceğiz” demişti.
Öte yandan İsrail güçlerinin 15 ve 17 Nisan’da Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırması sonrası yaklaşık 170 kişi yaralanmıştı.
İsrail Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişini yasakladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan karardan önce Herzog'u aramıştı
İsrail basınında yer alan haberlere göre, Mescid-i Aksa, Ramazan ayı sonuna kadar Yahudi ziyaretçilerin girişine kapatılacak. Söz konusu yasak, cuma gününde kadar yürürlüğe girecek. Yasak kararından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşmüş olması dikkat çekerken, karar İsrailli siyasetçiler tarafından 'beyaz bayrak kaldırmak' olarak değerlendirildi ve büyük tepki topladı. Detaylar haberde...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs davası bitmez