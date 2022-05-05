İsrail'de saldırı: En az üç kişi öldü İsrail'in Elad şehrinde düzenlenen saldırıda, en az üç kişinin öldüğü, ikisi ağır dört kişinin ise yaralandığı açıklandı. İsrail polisi, iki kişi oldukları belirlenen saldırganları arıyor.

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