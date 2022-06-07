İsrail’de siyasi kriz sürüyor: İşgal yasası 58 oyla reddedildi

Mecliste gerçekleştirilen oturumda işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Yahudi yerleşim yerlerinde İsrail yasalarının uygulanmasının uzatılmasına yönelik tartışmalı tasarı oylamaya sunuldu.

“İşgal yasası” olarak görülen tasarı, 120 sandalyeli mecliste 52’ye karşı 58 oyla reddedildi. Koalisyon ortağı Ra’am partisi milletvekillerinin yasaya karşı oy kullanması dikkat çekerken, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud ve Meretz partisi de hükümetin aleyhinde oy verdi. 1967 yılından bu yana her beş yılda bir geçerliliği uzatılan ve Haziran ayı sonunda sona erecek olan yasanın önümüzdeki haftalarda bir kez daha oylamaya sunulacağı belirtildi.

Koalisyon hükümetinin geleceği sorgulanıyor

Söz konusu yasanın reddedilmesinin, son iki yılda üst üste dört kez erken seçime gidilen ülkede hükümetin düşmesine yol açmasından endişe ediliyor. Sağcı muhalefet partileri, ideolojik olarak yasayı desteklemelerine rağmen koalisyonun hükümetinin düşmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya söz verdiklerini ifade ederek tasarıya karşı oy kullandı. İsrail medyası da oylama sonucunu, “Koalisyona büyük darbe” başlığıyla duyurdu.

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Ülkede geçtiğimiz yıl yapılan erken seçimin ardından sekiz partili koalisyon hükümeti kurulmuştu.

DÜNYA İsrail'de işgal yasası meclisten geçemedi: Hükümetin düşmesi gündemde