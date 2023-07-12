İsrail'de tartışmalı yargı tasarısı kabul edildi: Ülke genelinde protestolar şiddetlendi

Bunun üzerine, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı gerçekleştirilen kitlesel protestolar yeniden patlak verdi. Binlerce kişi, ellerinde İsrail bayraklarıyla Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Petah Tikva, Ramat Gan, Birussebi gibi kentlerde protestolar düzenledi. Protestocular, çok sayıda kentte yolları ve ana arterleri trafiğe kapattı.

Ellerinde İsrail bayraklarıyla Kudüs kentindeki İsrail Meclisi (Knesset) binası önünde toplanan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon ve koalisyonun yargı düzenlemesi aleyhine sloganlar attı. Sabah saatlerinde ise hükümet yanlısı küçük bir grup, Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na gelerek Netanyahu'nun partisi Likud flamalarıyla gösteri yapmıştı. Polis iki grubun karşılaşmasına izin vermemişti. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan İsrail polisi, göstericilerin toplandığı "gelen yolcular" katındaki alan ve terminal arasına demir bariyerlerle barikat kurmuştu.