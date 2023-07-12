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İsrail'de tartışmalı yargı tasarısı kabul edildi: Ülke genelinde protestolar şiddetlendi

İsrail hükümetinin, pazartesi günü tartışmalı yargı düzenlemesine ilişkin kritik yasa tasarısını Meclisteki birinci oylamadan geçirmesi sonrası, ülke genelinde kitlesel protestolar başladı. Protestolar gece saatlerinde de hız kesmeden sürüyor.

07:28 . 12/07/2023 الأربعاء
AA
İsrail'de tartışmalı yargı tasarısı kabul edildi protestolar şiddetlendi.

İsrail'de tartışmalı yargı tasarısı kabul edildi protestolar şiddetlendi.

İsrail Meclisi, gece saatlerinde Genel Kurul'da düzenlenen oturumda, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kısıtlayacak kritik maddeyi ilk oylamada kabul etti.

Protestolar şiddetlendi, yollar trafiğe kapatıldı

Bunun üzerine, hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı gerçekleştirilen kitlesel protestolar yeniden patlak verdi. Binlerce kişi, ellerinde İsrail bayraklarıyla Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Petah Tikva, Ramat Gan, Birussebi gibi kentlerde protestolar düzenledi. Protestocular, çok sayıda kentte yolları ve ana arterleri trafiğe kapattı.

Binlerce İsrailli, ellerinde bayraklarla meclis binası önünde toplandı

Ellerinde İsrail bayraklarıyla Kudüs kentindeki İsrail Meclisi (Knesset) binası önünde toplanan İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon ve koalisyonun yargı düzenlemesi aleyhine sloganlar attı. Sabah saatlerinde ise hükümet yanlısı küçük bir grup, Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na gelerek Netanyahu'nun partisi Likud flamalarıyla gösteri yapmıştı. Polis iki grubun karşılaşmasına izin vermemişti. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan İsrail polisi, göstericilerin toplandığı "gelen yolcular" katındaki alan ve terminal arasına demir bariyerlerle barikat kurmuştu.

Polis eylemcileri yerlerde sürükledi, 66 kişiyi gözaltına aldı

İsrail polisi, yargı düzenlemesi karşıtı protestolarda, kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle farklı kentlerde toplam 66 göstericiyi gözaltına almıştı. Polis, Tel Aviv ile Kudüs arasındaki ana otoyolu trafiğe kapatan göstericilere tazyikli su ile müdahale etmiş, eylemcileri yerlerde sürükleyerek otoyoldan uzaklaştırmıştı.




#İsrail
#Tel Aviv
#Binyamin Netanyahu
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