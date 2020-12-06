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Dünya İsraildeki Netanyahu karşıtı gösterilerde 82 yaşındaki adam öldürüldü
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İsrail'deki Netanyahu karşıtı gösterilerde 82 yaşındaki adam öldürüldü

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutu yakınlarında bulunan Paris Meydanı'nda protesto gösterisi düzenlendi. Polis Netahyahu karşıtı düzenlenen gösterilerde, 27 kişiyi gözaltına aldı. Hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınını yönetmedeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'nun istifasını isteyen İsrailliler, Kudüs ile başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında gösteri düzenledi. Tel Aviv'deki protestoya katılan 82 yaşındaki bir İsraillinin, hükümet yanlısı başka bir kişinin arabasıyla çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs salgını sürecini yönetemeyen Netanyahu şiddetli gösterilerle protesto ediliyor.
Koronavirüs salgını sürecini yönetemeyen Netanyahu şiddetli gösterilerle protesto ediliyor.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı düzenlenen gösterilerde, 27 kişi gözaltına alındı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutu yakınlarında bulunan Paris Meydanı'nda protesto gösterisi düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu akşam Paris Meydanı yakınlarında yolların kapatılması ve halkın huzursuzluğuna neden olan gösterilerde 27 kişi gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

Başarısızlığı protesto ediliyor

İsrail basınına göre, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmedeki başarısızlığı nedeniyle Netanyahu'nun istifasını isteyen İsrailliler, Kudüs ile başkent Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında gösteri düzenledi.

Haberlerde, Kudüs'te düzenlenen gösteriye binlerce kişinin katıldığı belirtilerek, polisin zaman zaman göstericilere müdahale ettiği kaydedildi.

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82 yaşındaki gösterici öldürüldü

Öte yandan Tel Aviv'deki protestoya katılan 82 yaşındaki bir İsraillinin, hükümet yanlısı başka bir kişinin arabasıyla çarpması sonucu ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği de ifade edildi.

Haberlerde, hayatını kaybeden kişinin Facebook İsrail Ülke Direktörü Adi Soffer-Teeni'nin babası Dror Soffer olduğu aktarıldı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail'de, 5 ayı aşkın süredir "salgın sürecini kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası" nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

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