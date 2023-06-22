İsrail’den 20 yıl sonra Batı Şeria’ya İHA saldırısı: 3 ölü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria bölgesinde saldırılarına devam ediyor. İşgalci güçler ve fanatik Yahudiler, Kudüs'ün kuzeyinde bulunan Ramallah şehrinde bu kez de Filistinlilerin ev ve arabalarını ateşe verdi. Kentin dumanlar içindeki hali, bir cep telefonu kamerasına yansıdı.