|
Dünya

İsrail’den 20 yıl sonra Batı Şeria’ya İHA saldırısı: 3 ölü

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin, Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bir araca düzenlediği İHA saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti. Söz konusu saldırı Batı Şeria bölgesine yaklaşık 20 yıl sonra düzenlenen ilk İHA saldırısı oldu.

09:11 . 22/06/2023 Perşembe
IHA
İsrail, Filistin’in Batı Şeria bölgesine yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez İHA saldırısı düzenlendi.

İsrail, Filistin’in Batı Şeria bölgesine yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez İHA saldırısı düzenlendi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İHA saldırısı ile bir aracı hedef alırken, araçta bulunan 3 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail güçlerinin saldırının ardından araçta bulunan Filistinlilerin cansız bedenlerini ele geçirdiği aktarılarak, araçta 3 silah bulunduğu ifade edildi.

Batı Şeria'daki saldırılar sebep gösterildi


IDF ve Şin Bet tarafından yapılan ortak açıklamada, İHA saldırısında öldürülen kişilerin Cenin şehrinin kuzeyindeki Jalameh kontrol noktasına ateş açtığı ifade edilerek, öldürülen kişilerin Batı Şeria'nın kuzeyinde son zamanlarda meydana gelen silahlı saldırılardan sorumlu olduğu aktarıldı.

Öte yandan İsrail güçlerinin 19 Haziran’da Cenin mülteci kampına düzenlediği helikopter destekli saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, 91 Filistinli de yaralanmıştı. Söz konusu saldırının ardından dün Ramallah kentinin kuzeyindeki Eli yerleşim bölgesinde silahlı saldırı düzenlenmiş, 4 İsrailli hayatını kaybetmiş, 4 İsrailli de yaralanmıştı.




#İsrail
#Batı Şeria
#İHA
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mehmet Sağlam kimdir?