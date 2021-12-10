İsrail'den ABD'ye 'İran' çağrısı: Kapımıza terör ve füze olarak dayanacaklar
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'e, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmaması gerektiğini söyledi. Lapid, "İran ile müzakerelere dönülse bile Tahran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmamalı. İran'ın alacağı paralar bizim kapımıza terör ve füze olarak dayanacak." diye konuştu.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lapid ile Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, "İran'ın nükleer eşiğe erişmemesi, Lapid'in yakın zamandaki Kahire ziyareti, barış çemberinin genişletilmesi" konuları ele alındı.
"İRAN KAPIMIZA TERÖR VE FÜZE OLARAK DAYANACAK"
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid'in görüşmede Blinken'a "İran ile müzakerelere dönülse bile Tahran'a yönelik yaptırımlar kaldırılmamalı. İran'ın alacağı paralar bizim kapımıza terör ve füze olarak dayanacak." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı. ABD'de Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Tahran da yaptırımlara karşılık anlaşmadaki taahhütlerini durdurmuştu.
REKLAM
ABD'de göreve gelen yeni yönetim, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu.
Tahran yönetimi ise anlaşmadan ayrılan tarafın ABD olduğunu belirterek, taahhütlerini uygulaması için Washington yönetiminin anlaşmaya geri dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerektiğini vurguluyor.
Ayrıca nükleer anlaşmanın tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya ile ABD, İran'ın bölgesel nüfuzunu ve balistik füze programını da sınırlandıracak şekilde nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etme çağrısında bulunuyor.