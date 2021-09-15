İsrail'den ağır işkence

Afganistan’da uçaktan düşen gencin babası konuştu: Giderken yoldan bir tabut aldık

Taliban yönetimi Kabil'e girdiği sırada Afganlılar ülkeden ayrılmak için Kabil Havalimanına akın etmişti. Uçağın iniş takımına saklanan iki genç havalandığı sırada düşerek hayatını kaybetmişti. Gençlerden birinin babası olan Payende Muhammed, ''Bir süre sonra eşi aşağı indi ve “Feda Muhammed'in telefonuna ulaşılamıyor” dedi. “Niye ulaşılamıyor? Üç tane numarası var!” dedik, biz de aramaya başladık ama ulaşamadık. Dışarı çıkıp bir daha aradım. “Saçlarını geriye mi tarıyordu?” dediler, “Evet” dedim, “O zaman ta kendisi!” dediler. Giderken yoldan bir tabut aldık. Tabi biz bu süreçlerle boğuşurken kimse bize yardımcı olmadı'' dedi.