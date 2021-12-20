Dünya İsrailden bir zorba girişim daha Filistinlilerin 20 dönümlük arazisine el koyacak
ORTADOĞU

İsrail'den bir zorba girişim daha: Filistinlilerin 20 dönümlük arazisine el koyacak

İsrail,1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da, Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkarken bu zorba girişimlere bir yenisi daha eklendi. İsrail makamları, Filistin yönetimine, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 20 dönümlük araziye el koyacağını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İsrailden bir zorba girişim daha: Filistinlilerin 20 dönümlük arazisine el koyacak
Foto/arşiv

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "devlete ait topraklar olduğu" gerekçesini öne sürerek, Filistinlilere ait 20 dönümlük bir araziye el koyacağı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in el koyma kararı verdiği arazinin, Selfit'e bağlı Bedya beldesinin kuzeyinde yer aldığı aktarıldı.

Selfit Valisi Abdullah Kemil ise "İsrail makamlarının, bölgede evleri yıkmanın yanı sıra topraklara el koyma ve Filistinlilerin geçim kaynaklarını yok etme uygulamalarını kınıyorum." ifadesini kullandı.

Filistinlileri, İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin bitmeyen saldırılarına karşı topraklarında direnmeye davet eden Kemil, uluslararası toplumu da işgalci yönetime baskı kurma çağrısında bulundu.

Kemil, "Dünyanın sessizliği, İsrail'i daha fazla suç işlemeye ve uluslararası hukuk ile anlaşmaları ihlal etmeye teşvik ediyor" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisi Hasan Berice, AA muhabirine, İsrail makamlarının, Beytullahim'in batısındaki Vadi Fukin beldesinde "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinli birine ait evin inşaatını durdurduğunu söyledi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da, Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

İsrail basını 'ABD söz verdi' diyerek duyurdu: Savaş halinde altyapımızı inşa edecekler
DÜNYA
İsrail basını 'ABD söz verdi' diyerek duyurdu: Savaş halinde altyapımızı inşa edecekler

İşgalci İsrail güçleri yerde yatan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
DÜNYA
İşgalci İsrail güçleri yerde yatan Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
19 ile sarı veturuncu kodlu uyarı

19 ile sarı ve
turuncu kodlu uyarı

Sağanak yağış ve kuvvetli kar bekleniyor.
20 dönümaraziye el koyacak

20 dönüm
araziye el koyacak

Filistinlilere yönelik bir zorba girişim daha.
Bunlar iş adamı değil tefeci

​Paradan para kazanmak isteyen TÜSİAD faizi düşüren hükümeti tehdit ediyor.
Uludağ değil Muğla

Uludağ değil Muğla

Kar kalınlığı 20 cm'e çıkınca ​vatandaşlar akın etti.
Yeniden<br>gözaltına alındı

Yeniden
gözaltına alındı

Hastanede doktora saldırıp kafa atmıştı.

​Pek çok ülkede yüksek enflasyona rağmen faizler Türkiye'deki gibi çift haneli değil.

​AK Parti yönetiminden yeni ekonomi modelini hedef alan Kılıçdaroğlu ve TÜSİAD'a tepki.

'Hükümete saldırmanın yollarını aramayın baş edemezsiniz.'
ABD'de darbe tehlikesi

ABD'de darbe tehlikesi

3 emekli general, Washington Post gazetesinden darbe ve iç savaş tehlikesine karşı uyardı.
Hindistan'ı çeteler yönetiyor

Hindistan'ı çeteler yönetiyor

​Müslüman Hint gazeteci Ziya Us Salam, yaşadıkları atmosferi Yeni Şafak'a anlattı.
Türksat 5B hilali

Türksat 5B hilali

​Türkiye'nin 8. uydusunun uzay yolculuğu görsel şölene dönüştü.
Afrika ile yeni tanışmıyoruz

Afrika ile yeni tanışmıyoruz

​Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle derinleşen ilişkileri Fransa'yı rahatsız ediyor.

​Türkiye'nin 19 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Yılın son derbisinde <br>kazanan çıkmadı

Yılın son derbisinde
kazanan çıkmadı

​Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile berabere kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.