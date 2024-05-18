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Dünya

İsrail'den Gazze'de yeni katliam: Kemal Advan Hastanesini vurdular! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Terör devleti İsrail savaş uçaklarının Kemal Advan Hastanesi çevresinde yer alan evleri bombaladığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

15:34 - 18/05/2024 السبت
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Gazze
Gazze

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Kemal Advan Hastanesi çevresinde yer alan evleri bombaladığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya'da Kemal Advan Hastanesi çevresindeki evlere hava saldırısı düzenledi.


Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişi öldü, pek çok kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin enkaz altından ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.



Ayrıca hava saldırısında Kemal Advan Hastanesi'nin duvarlarının bir kısmı da yıkıldı.




#Gazze
#İsrail
#Filistin
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