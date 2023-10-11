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Dünya

İsrail'den Gazze'ye 'kara operasyonu' açıklaması: Katliamı açık açık utanmadan ilan etti

İşgalci İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant,, Gazze'ye yönelik düzenlenen saldırılarla ilgili olarak "Saldırıyı havadan başlattık, daha sonra karadan da geleceğiz" dedi.

11:57 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yoav Gallant

Yoav Gallant

Hamas'ın başlattığı
Aksa Tufanı
operasyonu sonrası
Gazze
'ye havadan saldıran işgalci İsrail sivil katliamına devam ediyor.

Tel Aviv yönetimi, mevcut gerilimi daha da tırmandıracaklarının sinyalini verdi.

İsrail Savunma Bakanı
Yoav Gallant,
Gazze Şeridi'ne kara saldırısı düzenleyeceklerini söyledi.

"Karadan da geleceğiz"

Gazze sınırı yakınında İsrail birliklerine hitap eden Gallant, şunları kaydetti:

Saldırıyı havadan başlattık, daha sonra karadan da geleceğiz. İkinci günden beri bölgeyi kontrol ediyoruz ve saldıran taraf biziz. Yoğunlaşacak.

"Gazze'de olanlar artık olmayacak"

Katliam yapacaklarını açık açık ilan eden Gallant, "Hamas bir değişiklik istedi ve bu olacak. Gazze'de olanlar artık olmayacak." dedi.




#Yoav Gallant
#İsrail
#Gazze
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