İsrail'den Gazze'ye 'kara operasyonu' açıklaması: Katliamı açık açık utanmadan ilan etti

Tadhg Hickey isimli sosyal medya fenomeni, işgalci İsrail’in Filistinlilere karşı tavrını mizahi bir dille ele aldı. Videoda Filistinlilerin evine gelip, evin ona ait olduğunu ve bunun kadim kitapta yazılı olduğunu söyleyen İsrailli, medyayı da yanına alarak evi adeta çaldı. Durumu mizahi bir şekilde özetleyen Hickey'in trajikomik videosu sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.