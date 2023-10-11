İsrail'den Gazze'ye 'kara operasyonu' açıklaması: Katliamı açık açık utanmadan ilan etti

Yoav Gallant
Tel Aviv yönetimi, mevcut gerilimi daha da tırmandıracaklarının sinyalini verdi.
"Karadan da geleceğiz"
Gazze sınırı yakınında İsrail birliklerine hitap eden Gallant, şunları kaydetti:
Saldırıyı havadan başlattık, daha sonra karadan da geleceğiz. İkinci günden beri bölgeyi kontrol ediyoruz ve saldıran taraf biziz. Yoğunlaşacak.
"Gazze'de olanlar artık olmayacak"
Katliam yapacaklarını açık açık ilan eden Gallant, "Hamas bir değişiklik istedi ve bu olacak. Gazze'de olanlar artık olmayacak." dedi.