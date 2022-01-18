Dünya İsrailden İrana ilginç benzetme Terör ahtapotu
ORTADOĞU

İsrail'den İran'a ilginç benzetme: Terör ahtapotu

Dünya Ekonomik Forumu'na video konferans ile katılan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ı 'terör ahtapotuna' benzetti. Tahran yönetimiyle yapılacak bir nükleer anlaşmanın İran'a milyarlarca dolar akıtacağını belirten Bennett, anlaşma olsun olmasın İran'a yatırım yapmanın sağlıklı bir tercih olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
İsrailden İrana ilginç benzetme: Terör ahtapotu
İsrail Başbakanı Naftali Bennett

Dünya Ekonomik Forumu "2022 Davos Gündemi"ne video konferans yönetimiyle katılan Bennett, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarına işaret ederek, "Bölgede İran gibi ortak bir düşman var. Bizim gibi aşırı İslam ile savaşmak isteyen mantıklı ülkelerle iş birliğine ihtiyacımız var. Daha çok bölgesel ortak, İsrail'i çalkantılı bir bölgede sadece güvenlik değil ekonomik bir istikrar çıpası olarak görüyor." dedi

"İRAN BİR TERÖR AHTAPOTU"

Bennett, "İran bir terör ve istikrarsızlık ahtapotu. Başı Tahran'da ve silahlarını tüm Orta Doğu'ya gönderiyorlar, Hizbullah ile Lübnan'a Irak'a Suriye'ye, Husilerle de Yemen'e müdahale ediyorlar." ifadesini kullandı.

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"İRAN'A YATIRIM YAPMAK SAĞLIKLI DEĞİL"

İran'ın nükleer programına ilişkin uluslararası müzakerelere de değinen Bennett, anlaşma imzalanırsa "milyarlarca doların söz konusu ahtapota akacağını ve terörün dopingli hale geleceğini, (İran'ın) daha güçlenerek bugün yaşananların iki üç katına çıkacağını" savundu.

Bennett, "anlaşma olsun olmasın" İran'a yatırım yapmanın sağlıklı bir tercih olmadığını söyledi.

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İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen tatbikatta, İsrail'in Dimona nükleer tesisine ait temsili maketler balistik füzeler ve insansız hava araçları ile vuruldu. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, askeri tatbikatın İsrail tehditlerine karşı bir cevap niteliğinde olduğunu belirtmiş ve İsrail'in en ufak hatasında bu tatbikatın gerçek olabileceği uyarısında bulunmuştu.

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