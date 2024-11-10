İsrail'den Şam'da hava saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Suriye'de Hizbullah tarafından karargah olarak kullanıldığı belirtilen binayı vurdu.
Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, son olarak Şam'da bir binayı hedef aldı. Hizbullah tarafından karargah olarak kullanıldığı bildirilen binanın vurulması sonucu üç kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu bildirildi.
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Suriye'ye yönelik
hava saldırıları
na devam ediyor.
İsrail ordusu,
Suriye'nin başkenti Şam
'daki
Seyyide Zeyneb
bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi
, saldırıda
Hizbullah
tarafından karargah olarak kullanılan bir binanın vurulduğunu belirterek, 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde ise "Saldırıda, birkaç sivil öldü ve yaralandı." ifadesi kullanıldı.
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