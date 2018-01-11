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ORTADOĞU

İsrail'den skandal teklif: Kudüs'ün yönetimi Suudi Arabistan'a kalsın

İsrail ana muhalefet lideri Herzog, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın yönetiminde Suudi Arabistan'ın da rol almasını teklif etti. Herzog son dönemde yaptığı 'ılımlı İslam' çıkışı ve İsrail'le yakın ilişkilerin mimarı ile öne çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı "Orta Doğu'daki en büyük devrimcilerden biri" olarak niteledi.

Haber MerkeziDiğer
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (Fotoğraf: AA)
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (Fotoğraf: AA)

İsrail ana muhalefet lideri İshak Herzog, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın yönetiminde Suudi Arabistan'ın da rol alması önerisinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın Londra merkezli yayın yapan İlaf gazetesine röportaj veren Herzog, İsrail ile Filistinliler arasında kesintiye uğrayan barış sürecini Suudi Arabistan'ın "diriltmesine" yardımcı olması gerektiğini savunarak, Riyad yönetimine Mescid-i Aksa'yla ilgili gelecekteki anlaşmalarda "merkezi rol verilmesi" gerektiğini söyledi.
Suudi Arabistan'ın İslam'ın kutsal mekanlarında üstlendiği rolü metheden Herzog, Mescid-i Aksa'da da Riyad yönetimine rol verilmesi gerektiğini savundu.

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"Veliaht Prens en büyük devrimcilerden"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı "Orta Doğu'daki en büyük devrimcilerden biri" olarak niteleyen Herzog, "Kudüs ve Aksa gibi kutsal mekanlar hakkında müzakereler olacak. Suudi Arabistanlılar İslam'ın kutsal mekanlarında büyük sorumluluk sahibi. Mekke ve Medine'deki sorumluluklarını göz önünde bulundurursak, bence Riyad yönetimine bu konuda (Kudüs ve Mescid-i Aksa) merkezi bir rol verilmeli." ifadelerini kullandı.

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  • Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de bir kaç kez bir araya geldiğini hatırlatan Herzog, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail ve Filistin arasında hemencecik barış olacağı" yönündeki görüşüne katılmadığını söyledi.

İsrail ve Filistin halkları arasında en zor günlerin yaşandığını ifade eden Herzog, "Bizim tarafımızda bir ümit kaybı, Filistinliler için yol tıkanıklığı var. Yol çıkmaz sokağa girdiğinde, tek taraflı adımlar öne çıkar. Herkese tek taraflı adımlardan kaçınmaları ve daha rasyonel olmaları çağrısında bulunuyorum. Bence Suudi Arabistan'ın bu aşamada büyük rolü var." dedi.

Mescid-i Aksa, şu anda Ürdün'e ait Vakıflar Bakanlığı'nın idaresinde.
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