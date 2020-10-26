Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İsrailden Sudana normalleşme hediyesi 5 milyon dolarlık un
ORTADOĞU

İsrail'den Sudan'a normalleşme hediyesi: 5 milyon dolarlık un

İsrail normalleşme anlaşması sonrası Sudan'a 5 milyon dolarlık un göndereceğini açıkladı. Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, "Sudan ile huzurlu bir barış için sabırsızlanıyoruz ve hemen oraya, yeni dostlarımıza 5 milyon dolarlık buğday unu gönderiyoruz." ifadesini kullandığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
ABD de normalleşe anlaşmasının ardından Sudan'a yardımda bulunacağını açıklamıştı.
ABD de normalleşe anlaşmasının ardından Sudan'a yardımda bulunacağını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilişkileri normalleştirme kararı alan Sudan'a 5 milyon dolar değerinde un yardımında bulunacakların açıkladı.

Netanyahu"Sudan ile huzurlu bir barış için sabırsızlanıyoruz ve hemen oraya, yeni dostlarımıza 5 milyon dolarlık buğday unu gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun, ayrıca İsrail’in ABD ile eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından Sudan'daki geçiş sürecine destek olacağını kaydettiği vurgulandı.

Dün Trump'ın duyurduğu pazarlık sonrası Sudan ABD'ye 335 milyon doları ödedi
DÜNYA
Dün Trump'ın duyurduğu pazarlık sonrası Sudan ABD'ye 335 milyon doları ödedi

ABD DE 81 MİLYON DOLAR GÖNDERECEK

ABD yönetimi de bugün İsrail ile ilişkilerini normalleştirme sürecine giren Sudan'a 81 milyon dolarlık insani yardım yapacağını açıklamıştı.

Veliaht Prensi Selman'da 'normalleşme' korkusu: Halkım beni öldürür
DÜNYA
Veliaht Prensi Selman'da 'normalleşme' korkusu: Halkım beni öldürür

NORMALLEŞEN SON ÜLKE SUDAN

Başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale gelmişti.

Suudi krallığı çöküşün eşiğinde: BAE ile ortaklık monarşinin sonunu getiriyor
DÜNYA
Suudi krallığı çöküşün eşiğinde: BAE ile ortaklık monarşinin sonunu getiriyor
Abone Ol Google News
Fransız malı almayın!

Fransız malı almayın!

Erdoğan'dan bardağı taşıran Fransa'ya boykot çağrısı.
Bize saldırı olursa F-16lar havalanır

Bize saldırı olursa F-16'lar havalanır

​Aliyev, Karabağ'a müdahale planı yapan ülkeleri uyardı.
İki ay daha uzatıldı

İki ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hatay'da nefes kesen operasyon

Hatay'da nefes kesen operasyon

Köşeye sıkışan terörist kendini patlattı.
İdlib'de Rus provokasyonu

İdlib'de Rus provokasyonu

Sınırda katliam yaptılar: 70 ölü!
İstanbul Barosu <br>bu kez kaçamayacak

İstanbul Barosu
bu kez kaçamayacak

Sosyal tesisin gece kulübü yapılmasına ilişkin birçok soru cevap bulacak.
Gizli hazine ortaya çıkıyor

Gizli hazine ortaya çıkıyor

​Tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Bu boykot<br>Fransa'yı sarsar

Bu boykot
Fransa'yı sarsar

​İslam düşmanlarına hadlerini bildirme zamanı...

İYİ Parti'de<br>kriptolar var

İYİ Parti'de
kriptolar var

​Ümit Özdağ bir adım daha ileri gitti.
ABD imamı<br>örgütü böldü

ABD imamı
örgütü böldü

​FETÖ'deki iç çekişme gizlenemez oldu.
Güvenlik güçlerimizi <br>tebrik ediyorum

Güvenlik güçlerimizi
tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Hatay'daki operasyonla ilgili açıklama.
Beşiktaş nefes aldı

Beşiktaş nefes aldı

Son dakikaları nefes kesen maçta Beşiktaş 3-2 kazandı.
Ay'da heyecan veren keşif

Ay'da heyecan veren keşif

​NASA ilk kez doğruladı.
Sayılar yine arttı

Sayılar yine arttı

Sağlık Bakanlığı son 24 saati paylaştı.
Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Erdoğan ve Tatar açıklamasında dikkat çeken diyalog.
Zehir tacirlerine <br>ağır darbe

Zehir tacirlerine
ağır darbe

​EGM, son bir haftanın bilançosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.