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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Humus'ta sanayi bölgesi ve siviller hedef alındı

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Humus'ta sanayi bölgesi ve siviller hedef alındı

19:115/11/2024, Salı
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail'in Suriye'nin Humus iline saldırı düzenlediği ileri sürüldü. Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde Kusayr​​​​​​​ ilçesinde sanayi bölgesi ile sivil yerleşim yerindeki bazı binaların hedef alındığı belirtildi.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Suriye'nin orta kesimindeki
Humus
iline saldırı düzenlediğini öne sürdü.
Suriye rejiminin ajansı SANA'nın haberinde, "
İsrail, Humus ilinin güneyindeki Kusayr​​​​​​​ ilçesinde sanayi bölgesi ile sivil yerleşim yerindeki bazı binalara saldırı düzenlendi.
" ifadesi yer aldı.

Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail,
iç savaş
ın başladığı 2011'den bu yana
Suriye
'de zaman zaman İran destekli gruplara ve
Suriye ordusu
na ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.


#Suriye
#Humus
#israil
#Saldırı

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