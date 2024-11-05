İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Humus'ta sanayi bölgesi ve siviller hedef alındı

İsrail, Humus ilinin güneyindeki Kusayr​​​​​​​ ilçesinde sanayi bölgesi ile sivil yerleşim yerindeki bazı binalara saldırı düzenlendi.

İsrail, Humus ilinin güneyindeki Kusayr​​​​​​​ ilçesinde sanayi bölgesi ile sivil yerleşim yerindeki bazı binalara saldırı düzenlendi.

Söz konusu iddiaya ilişkin, İsrail tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.