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İsrail'e 'Filistin 2' şoku: Savunma Bakanlığı'nda alarm verildi

İsrail'e 'Filistin 2' şoku: Savunma Bakanlığı'nda alarm verildi

10:3514/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri İsrail'e yönelik saldırıya dair açıklamada bulundu
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri İsrail'e yönelik saldırıya dair açıklamada bulundu

Yemen'deki İran destekli Husiler, terör devleti İsrail'in Savunma Bakanlığını füzeyle vurduklarını açıkladı. "Filistin 2" adını verdikleri süpersonik füze ile gerçekleştirdiklerini öne süren Husiler, hava savunma sistemlerinin etkisiz kaldığını ve füzenin başarıyla hedefine ulaştığını belirtti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığını "Filistin 2" adını verdikleri süpersonik füzeyle hedefi vurduklarını öne sürdü.


İsrail hava savunma sistemlerinin başarısız kaldığı ve süpersonik füzenin hedefe başarıyla ulaştığını iddia eden Seri, bunun son 12 saatte İsrail'e yönelik gerçekleştirdikleri üçüncü saldırı olduğunu belirtti.



İsrail'de panik


Öte yandan İsrail ordusunun X hesabından yapılan paylaşımda, Yemen'den atılan balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde siren seslerinin çaldığı bildirildi.


Yemen'den fırlatılan füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğine dikkati çekilen paylaşımda, herhangi bir can kaybının olmadığı kaydedildi.


İsrail ordusu, dün Yemen'den ülkenin güneyine doğru fırlatılan insansız hava aracının imha edildiğini duyurmuştu. Husiler, İsrail'e yönelik sık sık füze ve İHA saldırıları düzenliyor.


Gazze'de ciddi kayıp


Öte yandan İsrail ordusundan yapılan son açıklamaya göre, 13 Ocak günü sabah saatlerinde Gazze Şeridi kuzeyinde düzenlenen bir saldırıda 5 İsrail askeri öldü. Ölen askerlerden birinin yüzbaşı rütbesinde olduğu ifade edildi. Saldırıda 8'i ağır olmak üzere 10 asker de yaralandı.


#İsrail
#Gazze
#Yemen

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