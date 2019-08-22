Dünya İsraile izin ABD ve Rusyadan
ORTADOĞU

İsrail’e izin ABD ve Rusya’dan

Irak’ta, İran destekli Haşdi Şabi üslerini hedef alan saldırıların ABD ve Rusya onayıyla İsrail tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Batılı ve Iraklı kaynakların teyit ettiği iddiaya göre önceki gün Salahaddin kenti yakınındaki Haşdi Şabi üssünde gerçekleşen patlamaların nedeni de işgalci İsrail ordusunun saldırıları.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail’in, 19 Temmuz’da F-35 uçağıyla Irak’ın Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı, 28 Temmuz’da da başkent Bağdat’ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta İran’ın füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, İsrail makamlarından ise bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
İsrail’in, 19 Temmuz’da F-35 uçağıyla Irak’ın Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı, 28 Temmuz’da da başkent Bağdat’ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta İran’ın füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, İsrail makamlarından ise bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail’in, ABD ve Rusya’dan aldığı onayla son haftalarda Irak’ta bulunan İran’a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediği öne sürüldü. Londra’dan yayınlanan Suudi Arabistan destekli Eş-Şark el-Avsat gazetesi Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Washington ve Moskova’dan aldığı onayla son haftalarda İran’ın Irak’ta bulunan silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini belirtti. İsrail’in ABD ve Rusya’dan aldığı onayı resmi olarak duyurmaması konusunda tarafların anlaştığı aktarılan haberde, Irak’taki Haşdi Şabi’ye ait askeri üslere son zamanlarda düzenlenen saldırılara dikkat çekildi. İsrail’in saldırılarını F-35 ve SİHA’lar ile gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ GÜN YİNE VURDU

  • İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinde, önceki gün Irak’ın Salahaddin vilayetinde Haşdi Şabi’ye ait askeri üste dün patlamalar meydan geldiğine işaret edilen haberde de, temmuz ayında da Haşdi Şabi’ye yönelik benzer saldırılar düzenlendiği hatırlatıldı. Dün ardarda patlamaların meydana geldiği Haşdi Şabi karargahı, Irak’ın en büyük askeri hava üssü konumundaki Salahaddin vilayetinde bulunan Beled Askeri Hava Üssü yakınlarında bulunuyor. Söz konusu üste ABD’li askeri danışmanlar ve Irak ordusuna ait F-16 savaş uçakları yer alıyor.

İSTİHBARAT ABD’DEN

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Kerim İleyvi de, yerel medyaya yaptığı açıklamada, İsrail’in Haşdi Şabi’ye ait Salahaddin ve Bağdat’taki askeri üsleri ABD’den aldığı tam istihbaratla vurduğunun açık olduğunu ileri sürdü. İleyvi, Irak’ın bu tür hava saldırılarına karşılık verebilmesi için hava savunma sistemi hazır bulundurması gerektiğini kaydetti.

NETANYAHU DOĞRULAMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaptığı açıklamada, Irak’ta bulunan İran’a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu. Tel Aviv’in temmuz ayında Irak’ta bulunan İran’a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin soruya Netanyahu, “İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir” demişti.

  • KARAR ÜÇLÜ ZİRVEDE ALINDI
  • Haziran ayında, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben Şabat, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun başkanlığında Tel Aviv’de düzenlenen zirvede biraraya gelmişti. Üçlü güvenlik zirvesinde Suriye, İran ve Ortadoğu’da istikrarı etkileyen konuların görüşüleceği açıklanmıştı. Zirveden hemen sonra, İsrail’in Irak’taki İran destekli Haşdi Şabi üslerini hedef alması dikkat çekiyor. İsrail’e Irak’ı hedef alan saldırılarına bu üçlü zirve sonrasında onay verildiği değerlendiriliyor.

Halep senaryosu
DÜNYA
Halep senaryosu
TSKda atama kararları

TSK'da atama kararları

​Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 127 general ve amiralin atamaları yapıldı.
PKKya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Mardin ve Şırnak'ta devam eden terör operasyonlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Birinci aşama tamam

Birinci aşama tamam

Milli Savunma Bakanı Akar ve ABD'li mevkidaşı ile Güvenli Bölge'yi görüştü.
Erdoğan ile Putin buluşacak

Erdoğan ile Putin buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin TSK konvoyuna yapılan saldırıyı görüşecek.
Selden<br>kötüsü geliyor

Selden
kötüsü geliyor

Uzmanlara göre kar bazı şehirleri esir alabilir!
Dünya yıldızı <br>Trabzonspor'da

Dünya yıldızı
Trabzonspor'da

15 milyon euroluk futbolcu formayı giydi.

Memurun gözü bu haberde

Memurun gözü bu haberde

Bakan Selçuk: Nihai kararı hakem kurulu verecek.
Şırnak'tan acı haber

Şırnak'tan acı haber

Silopi'de 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.
Linç etmişlerdi<br>kahraman çıktı!

Linç etmişlerdi
kahraman çıktı!

​İzmir'deki yangını söndürürken başına gelenleri anlattı
PKK yerine<br>MLKP'yi kullanacaklar

PKK yerine
MLKP'yi kullanacaklar

Emekli İstihbarat Başkanı Pekin'den 'bombalar patlayabilir' uyarısı.
Rekabet Kurulu<br>soruşturacak

Rekabet Kurulu
soruşturacak

Eczanelerin alım koşullarıyla ilgili inceleme.
En iyi balı seçip gitti

En iyi balı seçip gitti

​Trabzonlu mühendis en iyi balı tesisine dadanan ayıya seçtirdi.
Son anda kurtuldular

Son anda kurtuldular

İstanbul'da aşırı yağışlar Ataşehir'de su baskınına neden oldu.
125 bin asker konuşlandırdı

125 bin asker konuşlandırdı

​Hindistan, Cammu Keşmir'e takviye güç gönderdi.
Kamil Koç satılıyor

Kamil Koç satılıyor

​Şirketin devri için Rekabet Kurumu'na başvuruldu.
HDP binasında yakalandı

HDP binasında yakalandı

​Kadıköy'de yasa dışı kayyum protestosunda tepki gösteren vatandaşı bıçaklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.