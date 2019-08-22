İsrail’e izin ABD ve Rusya’dan

İsrail’in, 19 Temmuz’da F-35 uçağıyla Irak’ın Salahaddin ilindeki Amirli Askeri Kampı, 28 Temmuz’da da başkent Bağdat’ın kuzeydoğusundaki bir askeri kampta İran’ın füze rampalarının bulunduğu depoyu vurduğu iddia edilmiş, İsrail makamlarından ise bu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail’in, ABD ve Rusya’dan aldığı onayla son haftalarda Irak’ta bulunan İran’a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediği öne sürüldü. Londra’dan yayınlanan Suudi Arabistan destekli Eş-Şark el-Avsat gazetesi Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, Washington ve Moskova’dan aldığı onayla son haftalarda İran’ın Irak’ta bulunan silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini belirtti. İsrail’in ABD ve Rusya’dan aldığı onayı resmi olarak duyurmaması konusunda tarafların anlaştığı aktarılan haberde, Irak’taki Haşdi Şabi’ye ait askeri üslere son zamanlarda düzenlenen saldırılara dikkat çekildi. İsrail’in saldırılarını F-35 ve SİHA’lar ile gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

ÖNCEKİ GÜN YİNE VURDU

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinde, önceki gün Irak’ın Salahaddin vilayetinde Haşdi Şabi’ye ait askeri üste dün patlamalar meydan geldiğine işaret edilen haberde de, temmuz ayında da Haşdi Şabi’ye yönelik benzer saldırılar düzenlendiği hatırlatıldı. Dün ardarda patlamaların meydana geldiği Haşdi Şabi karargahı, Irak’ın en büyük askeri hava üssü konumundaki Salahaddin vilayetinde bulunan Beled Askeri Hava Üssü yakınlarında bulunuyor. Söz konusu üste ABD’li askeri danışmanlar ve Irak ordusuna ait F-16 savaş uçakları yer alıyor.

İSTİHBARAT ABD’DEN

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Kerim İleyvi de, yerel medyaya yaptığı açıklamada, İsrail’in Haşdi Şabi’ye ait Salahaddin ve Bağdat’taki askeri üsleri ABD’den aldığı tam istihbaratla vurduğunun açık olduğunu ileri sürdü. İleyvi, Irak’ın bu tür hava saldırılarına karşılık verebilmesi için hava savunma sistemi hazır bulundurması gerektiğini kaydetti.

NETANYAHU DOĞRULAMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yaptığı açıklamada, Irak’ta bulunan İran’a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu. Tel Aviv’in temmuz ayında Irak’ta bulunan İran’a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin soruya Netanyahu, “İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir” demişti.

KARAR ÜÇLÜ ZİRVEDE ALINDI

Haziran ayında, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben Şabat, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun başkanlığında Tel Aviv’de düzenlenen zirvede biraraya gelmişti. Üçlü güvenlik zirvesinde Suriye, İran ve Ortadoğu’da istikrarı etkileyen konuların görüşüleceği açıklanmıştı. Zirveden hemen sonra, İsrail’in Irak’taki İran destekli Haşdi Şabi üslerini hedef alması dikkat çekiyor. İsrail’e Irak’ı hedef alan saldırılarına bu üçlü zirve sonrasında onay verildiği değerlendiriliyor.