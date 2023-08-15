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Dünya

İsrail’i açık açık tehdit etti: Sizi taş devrine çeviririz

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in tehdidine aynı şekilde yanıt vererek, "Lübnan'la savaşa girmeleri halinde İsrail'i de taş devrine çevireceklerini" söyledi.

08:51 . 15/08/2023 Salı
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah

Hasan Nasrallah, İsrail ile 2006’da patlak veren savaşın sona ermesinin 17. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa video konferans aracılığıyla katılarak açıklamalarda bulundu.


İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın 8 Ağustos’ta Lübnan sınırı yakınlarında İsrail askerlerini ziyareti sırasındaki tehditlerini hatırlatan Nasrallah, “Önceki Siyonist yetkililer de aynı tehditlerde bulunmuştu. Eğer ve eğer… Lübnan’ı taş devrine çeviririz yönünde. İsrail Lübnan’ı taş devrine gönderebilecek güçte mi? Hayır.” ifadelerini kullandı.


İsrail’in tehditlerinin yeni bir şey olmadığını savunan Nasrallah, “Lübnan ile savaşa girerseniz sizi de taş devrine çeviririz.” dedi.


Kahhale'deki çatışmalar

Hizbullah’a ait mühimmat taşıyan bir kamyonun Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı Kahhale beldesinde devrilmesinden sonra çıkan çatışmalara değinen Nasrallah, olayın meydana geldiği Kahhale beldesindeki Hristiyanlar ve herhangi bir aile ile sorunlarının olmadığını kaydetti.


İsim vermeden Lübnan’daki ezeli rakipleri “Hristiyan Lübnan Güçleri” partisi imasında bulunan Nasrallah, “Ülkede bazı siyasi şahsiyet ve önde gelenler, geçmişlerini fark etmeksizin, duruşları ve davranışları ile ülkeyi iç savaşa doğru sürüklemeye çalışıyor.” değerlendirmesinde bulundu.


Hizbullah, 9 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, kendisine ait bir kamyonun ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesinden başkent Beyrut’a giderken Kahhale beldesinde kaza sonucu devrildiğini bildirmişti.

Hizbullah’ın ezeli rakibi Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi ve Ketaib Partisi’nin etkin olduğu Kahhale’nın sakinleri kamyona ve yüküne el koymak istemiş, bunun üzerine çatışma çıkmıştı.


Çatışmada, Hizbullah milisi ve Kahhale sakini Fadi Bıcani hayatını kaybetmişti.


Lübnan Başbakanı Necib Mikati, olayı Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile yakından takip ettiklerini belirtmişti.

Lübnan ordusu da devrilen Hizbullah’a ait kamyonun “mühimmat” yüklü olduğunu açıklamıştı.




#Lübnan
#Hizbullah Hareketi
#Hasan Nasrallah
#İsrail
33 dakika önce
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