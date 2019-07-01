Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya İsraili bakanı ağırlayan BAE Ürdünlü vekili ülkeye almadı
ORTADOĞU

İsraili bakanı ağırlayan BAE Ürdünlü vekili ülkeye almadı

İsraili bakanı ağırlayan BAE Ürdünlü vekili ülkeye almadı

Ürdünlü milletvekili Huda el-Atum, Birleşik Arap Emirlikleri'ne girmesine izin verilmediğini ve bunun üst düzey talimatlar doğrultusunda yapıldığını söyledi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın dün Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı. İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan BAE, buna rağmen Tel-Aviv yönetimi ile birçok alanda işbirliği yapıyor.

Haber Merkezi AA
Ortadoğu'nun çıbanbaşı olarak bilinen Muhammed bin Zayed.
Ortadoğu'nun çıbanbaşı olarak bilinen Muhammed bin Zayed.

Ürdünlü milletvekili Huda el-Atum, cumartesi gecesi Ürdün Parlamento heyetiyle Japonya'dan BAE'ye geçmek istediği sırada ülkeye girişinin engellendiğini belirterek, olaya ilişkin şunları söyledi:

  • "Havaalanı güvenlik görevlilerinden biri yanıma gelerek istenmeyen kişi olduğumu ve BAE'yi derhal terk etmem gerektiğini söyledi. Sebebini öğrenmek istedim. Görevli üst düzey talimatlar doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti."

Görevliye Müslüman Kardeşler Teşkilatı'yla (İhvan) bir ilgisi bulunmadığını, BAE'ye karşı hiçbir zaman düşmanca bir tutum içine girmediğini ve aynı zamanda Ürdün-BAE Dostluk Komitesi üyesi olduğunu söylediğini aktaran Atum, "Yaşananlar BAE'nin bize dayattığı eskiye dayalı baskılardan kaynaklanıyor. Eşim BAE'de 18 yıl öğretmenlik yaptı. Ancak ben, Ürdün parlamentosundaki Ulusal Reform Koalisyonuna üye olduktan sonra eşim görevden uzaklaştırıldı." dedi.

Milletvekili Atum, Ürdün'de 2016'da yapılan seçimlerin ardından BAE'ye gittiğini, eşiyle emniyete çağrılarak, neden Ulusal Reform Koalisyonunu (İslami eğilimli) seçtiği sorusunun kendisine yöneltildiğini kaydetti.

  • Ürdün'deki İhvan'ın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) Genel Sekreteri Murad el-Adayile ise BAE'nin bu uygulamasının kasıtlı olduğunu savundu. BAE yetkilileri ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
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