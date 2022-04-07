İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda en az altı kişinin yaralandı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda en az altı kişi yaralandı.

Bölgeye polis ekiplerinin yanı sıra Kızıl Davut Yıldızı ekipleri ve ambulanslar sevk edildi. yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İsrail polisinin yaptığı açıklamada da "terör saldırısı olduğundan şüphelenilen olayla ilgili, saldırganın bulunması için bölgede arama çalışmalarının başlatıldığı" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

27 Mart saldırısını DEAŞ üstlenmişti

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart tarihlerinde yaşanan üç ayrı saldırıda, toplam 11 İsrailli hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda dört İsrailli ölmüştü. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde de 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu iki polis ölmüş, üç polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti.

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