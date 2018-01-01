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Ortadoğu haberleri: Filistin: İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimleri tasarısını onaylaması açık bir savaştır

'İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini onaylaması açık bir savaştır'

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Zanun, işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını öngören yasa tasarısının onaylanmasına ilişkin, "Bu karar, Filistin halkı ve haklarına karşı açık bir savaştır. Ayrıca Filistinlilerin haklarına yönelik saldırı, terörün zirvesi, aşırılık yanlısı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ve liderlerinin zihniyetinde kök salmış kibir ve sömürgecilik politikasının bir tercümesidir." dedi.

Haber MerkeziAA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Filistin Ulusal Konseyi, işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını öngören yasa tasarısının onaylanmasının "Filistin halkı ve haklarına karşı açık bir savaş" olduğunu belirtti.

Konsey Başkanı Selim ez-Zanun, yaptığı yazılı açıklamada, iktidardaki Likud Partisi Merkez Komitesinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına tepki göstererek, "Bu karar, Filistin halkı ve haklarına karşı açık bir savaştır. Ayrıca Filistinlilerin haklarına yönelik saldırı, terörün zirvesi, aşırılık yanlısı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ve liderlerinin zihniyetinde kök salmış kibir ve sömürgecilik politikasının bir tercümesidir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu kararın toprakları üzerindeki tarihi haklara yönelik bir ihlal olduğunu kaydeden Zanun, ayrıca bu kararın, Kudüs ve işgal altındaki Filistin toprakları kapsamında alınan ve hiçbir parti, başkan veya hükümetin yasal niteliklerini değiştiremeyeceği BM kararlarına yönelik bir saldırı olduğunu aktardı.

Zanun, BM Genel Kurulu ile Güvenlik Konseyi'nden bu kararı reddetmesi ve kınamasını isteyerek, söz konusu kararın yansımalarının sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğunu kaydetti.

  • Ne olmuştu?
  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını dün onaylamıştı.
  • Partinin onayladığı tasarıda, "Ebedi başkentimiz Kudüs de dahil Yahuda ve Samara'nın (Batı Şeria) kurtuluşunun 50'nci yıl dönümünde Likud Merkez Komitesi olarak Likud milletvekillerine, Yahuda ve Samara'da bulunan özgürleştirilmiş tüm Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail kanunları ve egemenliğini hakim kılmaları ve serbestçe Yahudi yerleşim birimi inşasına imkan sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.
  • İsrail meclisine (Knesset) sunulan tasarıların kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için üç farklı oturumda görüşülerek onaylanması gerekiyor.

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