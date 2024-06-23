İsrail'in Bogota Büyükelçisi Kolombiya'yı terk etti

Netanyahu hükümeti karşıtı binlerce İsrailli, Tel Aviv'de sokakları ve Gazze Kasabı'nın evini ablukaya aldı. Düzenlenen gösterinin 7 Ekim'den bu yana düzenenlen en büyük ve en kalabalık protesto olduğu bilgisi verilirken, işgalci polisler ve askerler kalabalığı dağıtmak için protestoculara saldırdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, atlı polisler insanların üzerine çıkmaya çalıştı.