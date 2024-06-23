İsrail'in Bogota Büyükelçisi Kolombiya'yı terk etti

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırılar nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Arrdından İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan, ülkeden ayrıldı.
İsrail'in Bogota Büyükelçisi Gali Dagan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Çok teşekkür ederim Kolombiya. Bize karşı çok naziktiniz. İki yıl boyunca kardeş ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluk için yorulmadan çalıştınız. Sizi şimdiden özlemeye başladım. Hoşçakalın" ifadesini kullandı.
Tel Aviv Büyükelçisi de görevini sona erdiriyor
Yerel basında yer alan haberlere göre, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Manjarrez de Haziran ayının sonuna kadar İsrail'deki diplomatik misyonu sona erdirecek.
Diplomatik ilişkilerin kesileceğini açıklamıştı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 1 Mayıs'taki açıklamasında, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesileceğini bildirmişti.