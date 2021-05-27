Dünya İsrailin katliamlarını araştıracak komisyona Netanyahudan tepki BMnin yaptığı utanç verici
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İsrail'in katliamlarını araştıracak komisyona Netanyahu'dan tepki: BM'nin yaptığı utanç verici

İşgalci İsrail'in Filistinli sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) tarafından soruşturma komisyonu kurulması kararlaştırıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu gelişmeyi "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi AA
İsrailin katliamlarını araştıracak komisyona Netanyahudan tepki: BMnin yaptığı utanç verici
Binyamin Netanyahu

Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyinin soruşturma komisyonu kurulması kararını kabul etmesinin "utanç verici" olduğunu iddia etti.

"İsrail'e karşı takıntı"

Söz konusu kararın BM İnsan Hakları Konseyinin "İsrail karşıtı takıntısının bir başka örneği" olduğunu ileri süren Netanyahu, konseyin bu kararla abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Filistinli direniş gruplarını akladığını savundu.

"Uluslararası hukukla alay ediyor"

Netanyahu, BM İnsan Hakları Konseyini hedef alan açıklamasında, söz konusu kararla "uluslararası hukukla alay edildiği" iddiasında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti.

66'sı çocuk 254 kişiyi katlettiler

Son verilerle İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybının 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254'e yükseldiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

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