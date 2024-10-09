İsrail'in olası saldırısı konuşulurken İran'dan Suudi Arabistan'a ziyaret

İran, geçtiğimiz hafta terör devleti İsrail'e yönelik hipersonik ve balistik füze saldırısı gerçekleştirmişti.

Bu saldırının ardından işgalci İsrail, İran'a misilleme saldırısı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Terör devleti İsrail'in İran'a yönelik misillemesi konuşulurken Tahran yönetiminden Suudi Arabistan'a diplomasi ziyareti yapıldı.

İran'dan Suudi Arabistan'a ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

İran devlet televizyonuna göre, Erakçi, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da mevkidaşı Bin Ferhan ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, iki bakanın, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan ve Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler üzerine "faydalı ve yapıcı" görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

"İsrail'in saldırılarının durdurulmasına yönelik istişarelerin devamı"

Tarafların, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması ve sivillere derhal insani yardım sağlanması gerektiğini vurguladığını aktaran Bekayi, Erakçi ile Bin Ferhan'ın siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki ortak kararlılıklarını yinelediğini kaydetti.

Erakçi, görüşmeden önce yaptığı açıklamada, Riyad ziyaretinin İsrail'in Filistin ve Lübnan'da işlediği suçların durdurulmasına yönelik bölgesel istişarelerin devamı olduğunu söylemişti.

Selman, Erakçi'yi ağırladı

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile de bir araya geldi.

Görüşmede, Suudi Veliaht Prens, bölgede krizin tırmanması ve savaşın yayılmasından duyduğu derin endişeyi dile getirerek, bölgedeki tüm ülkelerin bölgesel istikrar ve güvenliğin korunmasına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.





İran ile Suudi Arabistan arasında geçen yıl varılan anlaşmaların uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve ikili ilişkilerdeki iyileşmeyi olumlu gördüklerini belirten Bin Selman, "Suudi Arabistan Krallığı, ikili ilişkilerde bu süreci sürdürmeye kararlıdır." ifadesini kullandı.

"Ekonomik iş birliği artırılmalı"

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise komşularla iyi ilişkiler kurulmasının hükümetin önceliği olduğunu ve bölgesel istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesi ve ekonomik iş birliğinin artırılması amacıyla bu politikayı sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

Bölgedeki gelişmeleri ve kısa süre önce Lübnan ve Suriye'ye yaptığı ziyaret sırasında bu ülkelerin yetkilileriyle yaptığı istişareleri anlatan Erakçi, İsrail'in bölgedeki saldırılarının derhal durdurulması ve Gazze ve Lübnan'ın altyapısının daha fazla tahrip edilmesinin önlenmesi için tüm bölge ülkelerinin iş birliği yapmasının ve tüm imkanlarını kullanmasının önemini vurguladı.

"İsrail tüm bölgeyi felakete sürüklüyor"

Erakçi, bölgede istikrarın ve sürdürülebilir güvenliğin sağlanması için İsrail'in saldırılarının derhal durdurulmasının elzem olduğunu ifade etti.

Görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından bilgi veren Erakçi, Bin Selman ile iki ülkenin ortak endişelerinin ele alındığı çok önemli konuları görüştüğünü belirterek, "İsrail rejimi, tüm bölgeyi felakete sürüklüyor. Bölgenin bu zorlu zamanın üstesinden gelmesi için ihtiyaç duyduğu şey feraset, bilgelik, cesaret ve işbirliğidir." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, Suudi Arabistan'daki görüşmelerinin ardından Katar'da üst düzey yetkililerle görüşmek için Doha'ya hareket etti.







