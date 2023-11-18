İsrail'in parlamento binası saldırısında Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Sağlık ve Medeniyet Derneği, İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze'de yakıt, tıbbi malzeme ve gıda eksikliğinin giderilmesi için kampanya başlattı. 'Bir gün Gazze'ye' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında; Türkiye'deki sağlık çalışanlarına aylık kazançlarının 30'da birini Gazze'nin acil ihtiyaçları, ilaç, sağlık harcamaları için bağışlama çağrısında bulunuldu.