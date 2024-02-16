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İsrail'in Lübnan'daki saldırısı sonrası Hizbullah'tan açıklama: Sivillerin intikamını kan ile alacağız

Terör devleti İsrail'in geçtiğimiz günlerde Lübnan'da düzenlediği saldırıda üçü çocuk 10 Lübnanlı hayatını kaybetti. 20'den fazla kişinin de yaralandığı saldırı sonrası Hizbullah'tan intikam açıklaması geldi. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, "sivillerin kanının bedelini mevzileri vurarak değil kan ile alacaklarını" söyledi.

18:22 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 18:38 - 16/02/2024 Cuma
AA
Hasan Nasrallah
Hasan Nasrallah

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'da kadın ve çocukların da aralarında olduğu sivilleri öldüren İsrail'den intikamı askeri mevzileri vurarak değil "kan" ile alacaklarını belirtti.

Nasrallah, Hizbullah'ın başkent Beyrut'ta düzenlendiği "Şehitler Günü" programına video-konferans aracılığı ile katılarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Nebatiye kenti ve Savana beldesinde İsrail saldırısı nedeniyle birden fazla Lübnanlı sivilin öldürülmesini "katliam" olarak nitelendiren Nasrallah, İsrail'in Nebatiye ve Savana'da kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını ifade etti.

"Sivillerin intikamını kan ile alacağız"

İsrail'in Gazze ile dayanışmayı kesmeleri için baskı oluşturmaya çalıştığını ve bu yüzden sivilleri hedef aldığını kaydeden Nasrallah, İsrail ile cephede savaşmaya devam ederek yanıt vereceklerini söyledi.

Kendisini dinleyen Lübnanlıların yanı sıra İsrail'e de seslenen Nasrallah, Lübnan'da öldürülen kadın ve çocukların da aralarında olduğu "sivillerin kanının bedelini mevzileri vurarak değil kan ile alacaklarını" söyledi.

"Eliat'a kadar mesafe kat edecek füzemiz var"

Hizbullah'ın İsrail'e karşı koyabilecek düzeyde askeri kabiliyetleri ve kapasitesinin olduğunu savunan Nasrallah, "Direnişin (Hizbullah) Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar mesafe kat edecek özelliğe sahip füze gücü var." dedi.

İsrail'in 14 Ocak'ta Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Savana'ya düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 10 Lübnanlı hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.



#Hizbullah
#Hizbullah Genel Sekreteri
#Hasan Nasrallah
#israil
#Lübnan
#İntikam
37 dakika önce
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