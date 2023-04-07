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Dünya

İsrail'in saldırıları sonrası Lübnan harekete geçti

Lübnan'ın, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği saldırıların ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulunacağı bildirildi.

12:44 . 7/04/2023 Cuma
AA
İsrail'in Lübnan'a saldırısı - BMGK

İsrail'in Lübnan'a saldırısı - BMGK

İşgalci İsrail'in saldırılarının ardından Lübnan Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakan Abdallah Buhabib'in, BM'deki Lübnan Temsilciliğine, "İsrail'in ülkenin güneyindeki bölgelere kasıtlı saldırılarının ardından BMGK'ye resmi şikayette bulunulması" talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail saldırısının, Lübnan'ın egemenliği için açık bir ihlal teşkil ettiği ve 1701 sayılı BMGK kararına aykırı olduğu vurgulandı.

BMGK'nin Ağustos 2006'da aldığı 1701 sayılı karar, Lübnan ile İsrail sınırındaki tüm çatışmaların sona ermesini öngörüyor.

Ne olmuştu?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmıştı.

İsrail ordusu, dün Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

Ordu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail ordusu, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve olanlardan Hamas ile Lübnan hükümetini sorumlu tutmuştu.

Ardından İsrail ordusu eş zamanlı olarak Lübnan'ın güneyi ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.



#israil
#Lübnan
#saldırı
#BMGK
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