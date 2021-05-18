Dünya İsrailin saldırılarında şehit olanların sayısı 217ye yükseldi
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İsrail'in saldırılarında şehit olanların sayısı 217'ye yükseldi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 217'ye, yaralı sayısı da 1500'e çıktı.

Haber Merkezi AA
İsrailin saldırılarında şehit olanların sayısı 217ye yükseldi
Halkın üzerine bombalar yağarken şehit sayısı her geçen gün yükseliyor.

İşgalci İsrail ordusu, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni hava ve karadan vurmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah bölgelerine yoğun saldırı düzenlediği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında şehit olanların sayısının 217'ye yükseldiği belirtildi.

  • Şehit olanlar arasında 63'ü çocuk ve 36 kadın da bulunduğu, yaralı sayısının ise 1500'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail askeri Filistinli fotoğrafçıya saldırarak başörtüsünü çıkardı
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İsrail askeri Filistinli fotoğrafçıya saldırarak başörtüsünü çıkardı
İşgalci İsrail güçleri, Şam Kapısı'ndaki protestoları takip ederken Filistinli foto muhabiri Latifeh Abdellatif'e saldırarak başörtüsünü çıkardı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde İsrail polisinin Kudüs'te Filistinli fotoğrafçıya saldırarak başörtüsünü çıkardığı anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan Filistinli direniş grupları saldırılara karşılık Gazze'den İsrail tarafına roket atmaya devam ediyor. Gerginliğin başladığı günden bu yana roket atışları nedeniyle İsrail'de 12 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İşgalci İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Filistin halkı İsrail zulmüne karşı sokağa döküldü
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Filistin halkı İsrail zulmüne karşı sokağa döküldü
Filistinliler, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılar nedeniyle birçok kentte eş zamanlı protesto düzenledi. Binlerce Filistinli gösteride Filistin bayraklarıyla 'Gazze'deki katliama hayır. Özgür Kudüs' sloganları attı.

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