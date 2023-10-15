İsrail'in saldırılarında zarar gören Gazze'deki Ürdün sahra hastanesi hizmet vermeyi sürdürecek

'Aksa Tufanı' operasyonuyla işgalci İsrail'in askeri üssüne ellerindeki gizemli haritayla sızan ve içerisini avcunun içi gibi bilen Hamas kuvvetlerinin yaptığı operasyon dünya medyasında geniş yankı uyandırdı. Sınırı geçen Hamas güçleri ormanlık bir alanda ilerleyip küçük bir üsse kimsenin ruhu bile duymadan sızmayı başardı. Sızma sırasında birinin cebinden renk kodlu bir harita çıkarması ise dikkat çekti.