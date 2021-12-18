​İsrail’in siber casuslarına kapatma: Facebook yıllar sonra harekete geçti

The Guardian’ın haberine göre Facebook, platformda cirit atan 7 siber casusluk firmasının faaliyetlerine son verdiğini açıkladı. Daha önce kâr amaçlı politikası sebebiyle birçok illegal grubun platform içinde yer almasına müsaade eden şirket, “siber paralı askerlere” ait bin 500 hesabı askıya aldığını duyurdu.
- Sosyal medya şirketi yaptığı açıklamada, siber casusluk yapan şirketlerin internet üzerinden insanları ayrım gözetmeksizin hedef aldıklarına, onlar hakkında istihbarat topladıklarına, manipüle ettiklerine ve cihazlarına sızdıklarına ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkarıldığını belirtti.