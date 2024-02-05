İsrail’in sokak teröristleri

İsrail'de fanatik Yahudi yerleşimci teröristlerin, insanlık felaketinin her geçen gün derinleştiği 2,3 milyon Filistinlinin çoğunluğunun açlık yaşadığı, temiz su ve barınmadan yoksun yaşam mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'ne insanı yardımları engelleme girişimi devam etti. Onlarca kişilik fanatik Yahudi yerleşimci grubu, Gazze Şeridi yakınlarındaki Usdud (Aşdod) Limanı çıkışında toplandı.

Yerleşimciler, İsrail polisinin gözetiminde, buradan ayrılan tırları durdurup, evraklarını isteyerek ne taşıdıklarını ve nereye gittiklerini kontrol etti İsrail polisinin, fanatik Yahudi yerleşimci teröristlerin yaptığı denetimlere müdahale etmemesi dikkati çekti. Soyadını vermek istemeyen Kudüs sakini Yahudi yerleşimci Şaron, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a oksijen taşıyan tırları durdurmak için geldiğini" söyleyerek "Gazze bir toprak parçası bir devlet, ülke. Bize göre tüm Gazze halkı terörist" dedi.