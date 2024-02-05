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Dünya

İsrail’in sokak teröristleri

İsrail’in yerleşimci teröristleri Gazze’ye giden sınırlı yardımları da engellemeye çalışıyor. Onlarca terörist Aşdod Limanı çıkışında toplanarak tırları durdurdu ve güzergahlarını kontrol etti.

04:00 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:23 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail'de fanatik Yahudi yerleşimci teröristlerin, insanlık felaketinin her geçen gün derinleştiği 2,3 milyon Filistinlinin çoğunluğunun açlık yaşadığı, temiz su ve barınmadan yoksun yaşam mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'ne insanı yardımları engelleme girişimi devam etti. Onlarca kişilik fanatik Yahudi yerleşimci grubu, Gazze Şeridi yakınlarındaki Usdud (Aşdod) Limanı çıkışında toplandı.

POLİSLE BİRLİKTE HAREKET ETTİLER

Yerleşimciler, İsrail polisinin gözetiminde, buradan ayrılan tırları durdurup, evraklarını isteyerek ne taşıdıklarını ve nereye gittiklerini kontrol etti İsrail polisinin, fanatik Yahudi yerleşimci teröristlerin yaptığı denetimlere müdahale etmemesi dikkati çekti. Soyadını vermek istemeyen Kudüs sakini Yahudi yerleşimci Şaron, "Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a oksijen taşıyan tırları durdurmak için geldiğini" söyleyerek "Gazze bir toprak parçası bir devlet, ülke. Bize göre tüm Gazze halkı terörist" dedi.



#Soykırım
#İsrail
#Filistin
#Gazze
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