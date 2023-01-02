İsrail'in Suriye'deki Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

İşgalci İsrail Kudüs'te Filistinli bir aileye zorla kendi evini yıktırdı

İşgalci İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te belediye kararıyla Filistinli bir aileye kendi evini zorla yerle bir ettirdi. Doğu Kudüs'ün Vadi el-Cevz Mahallesi'nde, 5'i çocuk 9 nüfuslu iki ailenin yaşadığı iki katlı ev, ailenin çağırdığı buldozer tarafından dakikalar içinde yıktırıldı.