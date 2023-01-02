Dünya İsrailin Suriyedeki Şam Havalimanına hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
ORTADOĞU

İsrail'in Suriye'deki Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

Beşşar Esed rejimi, Şam Havalimanı'na işgalci İsrail güçleri tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Saldırıda iki rejim askerinin öldüğü savunulan haberde, havalimanının ise hizmet dışı kaldığı öne sürüldü.

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Haber Merkezi AA
İsrailin Suriyedeki Şam Havalimanına hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
Arşiv

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 02.00 sularında Şam Havalimanı'na hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Saldırıda iki rejim askerinin öldüğü savunulan haberde, havalimanının ise hizmet dışı kaldığı öne sürüldü.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, 20 Aralık'ta da İsrail güçlerinin Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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