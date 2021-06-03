İsrailli aşırı sağcı aktivistler BAE büyükelçisini Mescid-i Aksa'ya davet etti

BAE ile İsrail'in 'normalleşmesi'nin ardından Muhammed Mahmud al Haca'nın büyükelçi olarak atanması ve yaptığı adımlar Filistin halkının tepkisini çekmeye devam ediyor.

BAE’li Büyükelçi, aşırılık yanlısı Shas partisinin ruhani lideri Yahudi din adamı Şalom'dan dua istemesi Filistinlileri kızdırmaya yetti.

Son olarak İsrailli sağcı aktivistler, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Mahmud al Haca'yı, Mescid-i Aksa'ya 'din özgürlüğü' etiketi altında bir tura katılmaya ve Yahudilerin bölgede dua etmelerine izin vermeye çağırdı.

BAE'li büyükelçiden Yahudi din adamına ziyaret: Kendisine dua etmesini istedi

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı. Bu anlaşmanın ardından BAE, İsrail’e Muhammed Mahmud al Haca'yı Büyükelçi olarak atamıştı.

BAE’li Büyükelçi ve Shas partisinin ruhani lideri Yahudi din adamı Şalom Kohen

BAE’li Büyükelçi, aşırılık yanlısı Shas partisinin ruhani lideri Yahudi din adamı Şalom Kohen’i ziyaret ederek kendisine dua etmesini istedi.

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BAE'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'e güven mektubunu sunmuştu

İsrail ile BAE arasındaki ilişkinin uzun süre sessizce geliştiğini belirten Rivlin, "Sabırla beklersek, bağlarımızı bir adım ileri götürebileceğimiz doğru zamanın geleceğine inandık. Aramızdaki dostluğu derinleştirmek için. Herkese açık hale getirmek için" ifadelerini kullanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed Mahmud Al Haca, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin.

Rivlin, BAE bayrağının İsrail Cumhurbaşkanlığında dalgalanması nedeniyle bugünün kendileri açısından "müthiş bir gün olduğunu" sözlerine eklemişti.

DÜNYA BAE İsrail'e ilk kez büyükelçi atadı

DÜNYA Netanyahu ile BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisinden samimi görüntüler