Dünya İsrailli aşırı sağcı aktivistler BAE büyükelçisini Mescid-i Aksaya davet etti
ORTADOĞU

İsrailli aşırı sağcı aktivistler BAE büyükelçisini Mescid-i Aksa'ya davet etti

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı. Bu anlaşmanın ardından BAE, İsrail’e Muhammed Mahmud al Haca'yı Büyükelçi olarak atamıştı. Mahmud al Haca'nın, İsrail ile sıcak ilişkiler içinde olması Filistin halkının tepkisini çekiyor. Son olarak İsrailli sağcı aktivistler, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisini 'din özgürlüğü' etiketi altında böyle bir tura katılmaya ve Yahudilerin bölgede dua etmelerine izin vermeye çağırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrailli aşırı sağcı aktivistler BAE büyükelçisini Mescid-i Aksaya davet etti
BAE'nin İsrail büyükelçisi Muhammed Mahmoud Al-Khajah ve Binyamin Netanyahu.

BAE ile İsrail'in 'normalleşmesi'nin ardından Muhammed Mahmud al Haca'nın büyükelçi olarak atanması ve yaptığı adımlar Filistin halkının tepkisini çekmeye devam ediyor.

  • BAE’li Büyükelçi, aşırılık yanlısı Shas partisinin ruhani lideri Yahudi din adamı Şalom'dan dua istemesi Filistinlileri kızdırmaya yetti.

Son olarak İsrailli sağcı aktivistler, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Mahmud al Haca'yı, Mescid-i Aksa'ya 'din özgürlüğü' etiketi altında bir tura katılmaya ve Yahudilerin bölgede dua etmelerine izin vermeye çağırdı.

BAE'li büyükelçiden Yahudi din adamına ziyaret: Kendisine dua etmesini istedi

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törenle "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı. Bu anlaşmanın ardından BAE, İsrail’e Muhammed Mahmud al Haca'yı Büyükelçi olarak atamıştı.

BAE’li Büyükelçi ve Shas partisinin ruhani lideri Yahudi din adamı Şalom Kohen
BAE’li Büyükelçi ve Shas partisinin ruhani lideri Yahudi din adamı Şalom Kohen

BAE’li Büyükelçi, aşırılık yanlısı Shas partisinin ruhani lideri Yahudi din adamı Şalom Kohen’i ziyaret ederek kendisine dua etmesini istedi.

Mescid-i Aksa'ya gelen BAE heyetini kovdular: Yallah, yallah
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Mescid-i Aksa'ya gelen BAE heyetini kovdular: Yallah, yallah
Tel Aviv ile normalleşme kararı alan BAE heyetinin Mescid-i Aksa'yı ziyareti, tepkiyle karşılandı. Filistinli cami cemaati, heyeti camiden kovdu. O görüntüler bir amatör kameraya yansıdı.

BAE'nin ilk Tel Aviv Büyükelçisi, İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin'e güven mektubunu sunmuştu

İsrail ile BAE arasındaki ilişkinin uzun süre sessizce geliştiğini belirten Rivlin, "Sabırla beklersek, bağlarımızı bir adım ileri götürebileceğimiz doğru zamanın geleceğine inandık. Aramızdaki dostluğu derinleştirmek için. Herkese açık hale getirmek için" ifadelerini kullanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed Mahmud Al Haca, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Tel Aviv Büyükelçisi Muhammed Mahmud Al Haca, Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin.

Rivlin, BAE bayrağının İsrail Cumhurbaşkanlığında dalgalanması nedeniyle bugünün kendileri açısından "müthiş bir gün olduğunu" sözlerine eklemişti.

BAE İsrail'e ilk kez büyükelçi atadı
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BAE İsrail'e ilk kez büyükelçi atadı

Netanyahu ile BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisinden samimi görüntüler
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Netanyahu ile BAE'nin Tel Aviv Büyükelçisinden samimi görüntüler

BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
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BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.
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