|
Dünya

İsrailli aşırı sağcı Bakan'ın oğlundan Biden'a 'Alzheimer hastası' iması: Bu kişinin fonksiyonlarını ve yeteneğini etkileyen ciddi bir hastalık

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in oğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ı Alzheimer hastasına benzeterek bilişsel gerileme yaşadığını ima etti. Mesajda Shuvael Ben-Gvir, "Bu zor zamanlarda, bilişsel gerileme ve demansın en yaygın nedeni olan dejeneratif bir beyin hastalığı olan Alzheimer hakkında farkındalık yaratmak önemlidir. Bu, kişinin fonksiyonlarını ve yeteneğini etkileyen ciddi bir hastalık" ifadesini kullandı.

12:20 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 12:21 - 6/02/2024 Salı
AA
ABD Başkanı Joe Biden, aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, oğlu Shuvael Ben-Gvir.
ABD Başkanı Joe Biden, aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, oğlu Shuvael Ben-Gvir.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in oğlu Shuvael Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Biden'ın fotoğrafının yer aldığı bir mesaj paylaştı.


Mesajda Shuvael Ben-Gvir, "Bu zor zamanlarda, bilişsel gerileme ve demansın en yaygın nedeni olan dejeneratif bir beyin hastalığı olan Alzheimer hakkında farkındalık yaratmak önemlidir. Bu, kişinin fonksiyonlarını ve yeteneğini etkileyen ciddi bir hastalık" ifadesini kullandı.


İsrailli Bakan, Biden'dan özür diledi


Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Biden yönetimiyle anlaşmazlıkları olsa da oğlunun paylaşımının ciddi bir hata olduğunu dile getirerek Biden'dan özür diledi.


Ben-Gvir'in oğlu da Biden ile ilgili paylaşımını silerek ABD Başkanı'ndan özür dilediğini belirtti.



Itamar Ben-Gvir, Wall Street Journal gazetesine geçen hafta verdiği özel röportajda Gazze'ye yönelik saldırılar sürecinde İsrail'e baskı yaptığı gerekçesiyle Biden'ı hedef almıştı. Biden yönetiminin İsrail'in savaş çabalarına zarar verdiğini savunan Ben-Gvir, "Biden, İsrail'e tam destek vermek yerine Gazze'ye, Hamas'ın eline geçen akaryakıt ve insani yardım göndermekle meşgul. (Eski ABD Başkanı Donald) Trump yönetimde olsaydı ABD'nin tavrı tamamen farklı olurdu" ifadelerini kullanmıştı.


#Joe Biden
#İsrail
#Itamar Ben-Gvir
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sağlık Bakanlığı 35 BİN personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?