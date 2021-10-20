Dünya İsrailli aşırı sağcı milletvekillerinden Şam Kapısına provokatif ziyaret Tepki gösteren çocuk gözaltına alındı
ORTADOĞU

İsrailli aşırı sağcı milletvekillerinden Şam Kapısı'na provokatif ziyaret: Tepki gösteren çocuk gözaltına alındı

İsrail'de aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Dini Siyonizm Partisi milletvekilleri Itamar Ben-Gvir ile Bezalel Smotrich işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'na provokatif bir ziyarette bulundu. Ziyarete tepki gösteren Filistinli bir çocuk, işgalci İsrail polislerince yaka paça gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
İsrailli aşırı sağcı milletvekillerinden Şam Kapısına provokatif ziyaret: Tepki gösteren çocuk gözaltına alındı
Itamar Ben-Gvir

Aşırı sağcı İsrailli milletvekilleri Ben-Gvir ile Smotrich yaklaşık bir haftadır olayların yaşandığı Şam Kapısı'na çok sayıda İsrail polisi koruması altında geldi.

Bezalel Smotrich
Bezalel Smotrich

İşgalci İsrail askerleri Mevlid Kandili için toplanan Filistinlilere saldırdı
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İşgalci İsrail askerleri Mevlid Kandili için toplanan Filistinlilere saldırdı
İşgalci İsrail güçleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunun yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni kutlamak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve tazyikli su ile saldırdı. İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu 60 kişinin yaralandığı ifade edildi. Öte yandan İsrail güçleri tarafından aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 11 Filistinlinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

  • Aşırı sağcı vekiller, beraberindeki Yahudi yerleşimci heyetle Şam Kapısı'nda basın açıklaması yaptıktan sonra polis korumasında Eski Şehir sokaklarından yürüyerek Mescid-i Aksa'nın batı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'na geçti.

İşgalci İsrail polisi Mevlit Kandili kutlamalarına saldırdı: Gözleri ne çocuk gördü ne de yaşlı
FOTOĞRAF 16
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Filistinli Müslümanlar, Mevlit Kandili vesilesiyle Doğu Kudüs'ün en işlek caddelerini kortejle trafiğe kapatarak, içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Eski Şehir bölgesinin çevresinde yürüyüş düzenledi.<br><br>
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Filistinliler öğle namazı sonrası işgal altındaki Kudüs'ün ana arterlerinden Zehra Caddesi'nde yürüyüşe geçti.
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İşgal polisi, Eski Şehir'in ana girişlerinden Şam Kapısı'na ulaşan Filistinlilere saldırdı.
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İsrail polisinin şu ana kadar en az 3 Filistinli genci gözaltına aldığı olaylar durulurken, bölgede gerginlik devam ediyor.
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İşgalci İsrail polisi Mevlit Kandili kutlamalarına saldırdı: Gözleri ne çocuk gördü ne de yaşlı
Kudüs'te Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında yürüyüş yapan Filistinliler, Şam Kapısı önünde işgalci İsrail polisinin saldırısına maruz kaldı. İsrail polisi çocuk ya da yaşlı fark etmeden müdahalede bulunduğu bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

İsrail hapishanesinde 90 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu yoğun bakımda
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Tepki gösteren çocuk yaka paça gözaltına alındı

Bu sırada Ben-Gvir ile Smotrich'in provokatif ziyaretine tepki gösteren Filistinli bir çocuk, İsrail polislerince yaka paça gözaltına alındı. Yahudi yerleşimcilere yakınlığıyla bilinen "Arutz Sheva" gazetesinde 6 Ekim'de yer alan haberde, İsrail'in Kudüs'teki Sulh Mahkemesi'nin Yahudilerin Harem-i Şerif'te "sessiz ibadetinin" suç sayılmayacağına hükmettiği ve bunun bir "ilk" olduğu belirtilmişti.

  • İsrail mahkemesinin söz konusu kararının ardından Kudüs'te yaşanan gerginlikler tırmanışa geçti. Dün öğleden sonra Şam Kapısı'nda başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden İsrail polisinin müdahalesinde 17 kişi yaralanmış, çoğunluğu çocuk 22 kişi gözaltına alınmıştı.
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