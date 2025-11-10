İsrailli askerler Gazze’de sivilleri kasten öldürdüklerini itiraf etti: 'Bir adam çamaşır asıyordu subay tankla ateş ettirdi'

İsrailli askerlerin bir televizyon belgeseli için verdikleri ifadeler kan dondurdu. Siyonist askerler, Gazze’de tam bir kontrolsüzlük ortamı oluştuğunu, ahlaki ve hukuki sınırların çöktüğünü, sivillerin ise “bazı subayların keyfine göre” öldürüldüğünü anlattı. Belgeselde konuşan asker, “Bir adam çatıda çamaşır asıyordu. Subay, onun gözcü olduğuna karar verdi. Oysa gözcü falan değildi, sadece çamaşır asıyordu. Bunu açıkça görebiliyordum. Adamın dürbünü yoktu, silahı yoktu. En yakın askerî birlik 600–700 metre uzaktaydı. Kartal gözleri yoksa nasıl gözcü olabilir? Ama tank ateş etti. Bina yarı yarıya çöktü. Sonuç: Birçok ölü ve yaralı” diyerek İsrail'in sınır tanımazlığını bir kez daha dile getirdi.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) bir grup komutan ve asker, İngiltere’de ITV’de yayınlanacak “Breaking Ranks: Inside Israel’s War” adlı belgeselde Gazze'de yaptıkları katliamları bir bir itiraf etti. Siyonist askerlerin, Gazze'de sebepsiz yere ateş açılabileceğini, hedeflerin kendi isteklerine göre olduğunu belirterek, “Sınırsızca ateş etmek istiyorsanız, edebilirsiniz, her şey serbest” açıklamaları kan dondurdu.
The Guardian'da yer alan haberde, belgeselde konuşan bazı askerlerin kimliklerinin gizli tutulmasını talep ettiği yazdı. Siyonist askerlerin hepsi, bölgede sivillere yönelik savaş kurallarının tamamen ortadan kalktığını açıkça itiraf etti. Askerler, sivillerin tek tek subayların keyfine göre öldürüldüğünü anlattı.
'YARDIMA KOŞAN SİVİLLERİ SEBEPSİZ YERE VURDUK'
Askerler, İsrail'in yaptığı resmi açıklamaları yalanlayarak, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin rutin olarak insan kalkanı kullandığını doğruladı. Ayrıca İsrail askerleri, Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından kurulan dağıtım noktalarında yiyecek dağıtımına yetişmek için yarışan sivillere sebepsiz yere ateş açtığını da açıkladı.
İsrail ordusu her ne kadar bu durumu reddetse de belgeselde konuşan Tank komutanı Daniel “Bir Filistinliyi alıp tünele gönderiyorlar. Üzerine telefon yerleştiriyorlar, yürürken tünelin GPS haritası çıkıyor. Komutanlar işe yaradığını görünce herkes uygulamaya başladı” açıklamasında bulundu.
20 İLA 40 YAŞ ARASINDAKİ ERKEKLER ŞÜPHELİ
“Gazze’de ‘Silah, hamle ve kabiliyet’ diye bir şey yok” diyen Vilk, “Hiçbir asker bu kavramları ağzına almıyor. Tek kriter şu: Yasak bölgede yürüyor mu? 20 ila 40 yaş arasında bir erkek mi? O zaman şüpheli" ifadelerini kullandı.
'HER ŞEY TAMAMEN BİZİM KEYFİMİZE GÖRE'
Askerlere göre bu koşullar altında “düşman” ya da “terörist” kimdir sorusu tamamen keyfî bir durum. Gazze'deki katliamlara katılan asker, “Eğer biri çok hızlı yürüyorsa şüpheli. Çok yavaş yürüyorsa yine şüpheli. Bir şey planlıyor olmalı. Üç kişi birlikte yürüyorsa ve biri arkada kalıyorsa, bu ikiye bir piyade formasyonu sayılıyor. Yani askerî bir tertip" açıklamasında bulundu.
Eli adlı asker, bir olayda üst düzey bir subayın siviller için güvenli bölge ilan edilen bir alandaki bir binanın tankla yıkılmasını emrettiğini de anlattı.