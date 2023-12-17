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İsrailli Bakan Ben-Gvir'den alçak ziyaret: AA foto muhabirine saldıran polise göreve dönüş sözü verdi

İsrail'in aşırı sağcı, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u darbeden polisi ziyaret ederek, "kendisinin en kısa sürede göreve dönmesini sağlama" sözü verdi.

07:43 - 17/12/2023 Pazar
AA
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den, AA foto muhabirine saldıran polise destek ziyareti
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den, AA foto muhabirine saldıran polise destek ziyareti

Ben-Gvir, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Haruf'a saldıran polisi ziyaret ederek, kendisiyle konuştuğunu belirtti.


Görevi başındaki gazeteciye saldıran polise destek ziyaretini duyuran aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, "Polisin elini tuttum ve en kısa zamanda aktif göreve geri dönmesi için çabalayacağımı kendisine ilettim." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, AA foto muhabiri Haruf'u darbeden polisin açığa alınmasına işaret ederek, "savaşçıların kaçınılmaz koşullarda yargılanmamaları gerektiğini" savundu.


İsrail güçlerinin AA foto muhabirine saldırısı


İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u, 15 Aralık'ta, Doğu Kudüs'teki görevi sırasında darbetmişti.


İsrail güçleri, cuma namazı kılınmasına sınırlama getirdiği Mescid-i Aksa yakınlarında bir grup Filistinlinin toplanması sırasında olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf'a, önce silah çekmiş, ardından da yere düşürüp tekmeleyerek darbetmişti.



Aldığı şiddetli darbelerle yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesine kaldırılmıştı.


İsrail polisleri, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırmıştı.

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, gazeteci Haruf'a saldırdıklarına ilişkin video kaydında görülen polislerin, açığa alınması talimatı verildiğini açıklamıştı.




#AA foto muhabiri
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